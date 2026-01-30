  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!
Giriş Tarihi:

Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!

Haftalardır rekor üstüne rekor kıran altın, yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla yüzde 7'den fazla düştü.

#1
Foto - Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!

Değerli metalin ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasının ardından bugün yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla yüzde 7'den fazla değer kaybederek 5 bin doların altında indi. Yeni yılın ilk gününe 4 bin 321 dolardan başlayan altının onsu, dün 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor yenilemişti.

#2
Foto - Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!

Altının onsu, yıl başından bu yana yaklaşık 600 dolar değer kazandı. Bu arada, gümüş fiyatlarının da altın fiyatlarına paralel düşmesi dikkati çekiyor. Spot piyasada ons başına yüzde 17'den fazla değer kaybederek 100 doların altına indi. Yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde artışla, yüzde 20 artış gösteren altını geride bıraktı.

#3
Foto - Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!

Değerli metalin ons fiyatı; ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, düşen enflasyon oranıyla agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD dolarından kaynaklanan güvenli liman talebi ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle geçen yıl yüzde 65’in üzerinde değer kazanmıştı.

#4
Foto - Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!

Analistler, bugün altın fiyatında düşüşün ana nedeni olarak yatırımcıların rekor seviyelerden kar satışları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı olarak Kevin Warsh'ı cuma günü açıklayacağına dair spekülasyonları gösterdi.

#5
Foto - Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!

Piyasaların, daha şahin bir Fed başkanının faiz oranlarını daha yüksek seviyelerde tutabileceği endişesiyle sarsıldığını belirten analistler, bunun da doları güçlendirdiğini ve altın-gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azalttığını kaydetti.

#6
Foto - Altında sert çöküş: Rekorlar serisi sona erdi!

Analistler, bu ortamda altının geleneksel bir güvenli liman varlığı olmaktan ziyade, yatırımcılar için bir likidite kaynağı olarak kullanıldığı da hatırlattı.

