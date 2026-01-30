  • İSTANBUL
Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!
Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

Tesla, şirketin fabrikasındaki üretim hatlarını ileri seviye insansı robotu Optimus'a ayırabilmek için, Model S ve Model X serilerinin üretimini sonlandırma kararı aldı.

Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

Elektrikli otomobil devi Tesla, mali toplantıda yaptığı açıklamayla otomotiv dünyasında şok etkisi yarattı.

Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

Elon Musk, şirketin ilk dönemlerine damga vuran Model S ve Model X'in üretiminin kademeli olarak durdurulacağını ve tesislerin artık tamamen otonomi odaklı bir geleceğe hizmet edeceğini duyurdu.

Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

HEDEF YILDA 1 MİLYON OPTIMUS ROBOT Musk, bu veda kararını "üzücü" olarak nitelendirse de şirketin vizyonunun değiştiğini vurguladı.

Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında boşalacak üretim hatları, şirketin insansı robot projesi Optimus'un seri üretimi için dönüştürülecek. Tesla, bu hamleyle yılda 1 milyon adet Optimus robot üretmeyi hedefliyor.

Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

SATIŞ RAKAMLARI KARARDA ETKİLİ OLDU Yakın zamanda yenilenmelerine rağmen Model S ve Model X'in beklenen satış başarısına ulaşamaması, bu kararın alınmasında etkili oldu.

Tesla'dan dünyayı şaşırtan karar: Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

Verilere göre; Cybertruck, Model S ve Model X'in toplam satışları 50 bin civarında kalırken, Model 3 ve Model Y ikilisi 1.6 milyonluk satış adedini aştı. Şirket, yoluna Model 3, Model Y ve Cybertruck üretimiyle devam edecek./ kaynak: ensonhaber

