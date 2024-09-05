Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Yeni Kia Sorento’nun iç mekânı, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir unsurların mükemmel bir dengesini yansıtıyor. "Zıtlıkların Birleşimi" tasarım felsefesinin "Doğa için Cesur" ilkesini benimseyen Kia, bu modelde geri dönüştürülmüş plastik (PET) malzemeler kullanılarak üretilen Nappa deri döşeme seçeneği sunuyor. Sürdürülebilirliği ve premium hissi bir araya getiren bu yaklaşım, hem dayanıklı hem de lüks bir iç mekân deneyimi sağlıyor. Yeni Kia Sorento hibrit güç ünitesi sayesinde daha çevreci bir sürüş deneyimi sağlıyor. Türkiye’de öncelikle sadece hibrit motor seçeneğiyle sunulacak olan Sorento, 1.6 T-GDI motoru ve 1.49 kWh batarya ile donatılmış olup, altı ileri otomatik şanzımanla (6AT) ve 4WD sürüş sistemi ile geliyor. Bu hibrit güç ünitesi, sürüş keyfini artırırken çevreye duyarlılığı da ön planda tutuyor.