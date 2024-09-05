2024-09-05 11:38:49 Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!
Kia'nın SUV segmentindeki amiral gemisi Yeni Sorento, Türkiye yollarında yerini almaya hazırlanıyor. Yenilenen tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün performansıyla dikkat çeken Sorento, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle sunulan yeni Sorento, hızlı ve yoğun tempolu yaşam tarzına sahip kişilerin yolculuklarını konforlu bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor. Verimli hibrit motoruyla da Kia’nın sürdürülebilir ulaşım hedefini destekliyor.