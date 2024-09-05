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Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

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Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

2024-09-05 11:38:49
Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Kia'nın SUV segmentindeki amiral gemisi Yeni Sorento, Türkiye yollarında yerini almaya hazırlanıyor. Yenilenen tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün performansıyla dikkat çeken Sorento, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle sunulan yeni Sorento, hızlı ve yoğun tempolu yaşam tarzına sahip kişilerin yolculuklarını konforlu bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor. Verimli hibrit motoruyla da Kia’nın sürdürülebilir ulaşım hedefini destekliyor.

#1
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Yeni Kia Sorento, cesur dış tasarımıyla hem şehirde hem de arazi koşullarında etkileyici bir görünüme sahip. Kia’nın "Zıtlıkların Birleşimi’’ tasarım felsefesini benimseyen bu SUV, doğa ve modernliği bir araya getirerek, "Doğa için Cesur" ilkesini yansıtıyor. Yenilenen kaput tasarımı, belirgin siluetiyle daha premium bir görünüm sunarken, yeni dikey farlar ve yıldız haritası gündüz farları, araca ileri teknolojiye sahip modern bir imaj kazandırıyor. Arka kısımda ise, dikey arka far grafikleri ve yenilenen tampon tasarımı, Sorento’nun güçlü ve sağlam SUV karakterini vurguluyor.

#2
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Yeni Kia Sorento, ülkemizde 9 farklı dış renk seçeneğiyle sunuluyor ve bu renk paletine üç yeni renk ekleniyor. Volcanic Kahve, EV6'dan bilinen Interstellar Gri ve Niro'dan bilinen Cityscape Yeşil satışa sunulan yeni renk seçenekleri arasında yer alıyor. Ayrıca İnci Beyaz, İnci Siyah, Saten Gri, Gravity Mavi, Metal Gri ve Mineral Mavi gibi önceki popüler renk seçenekleri de sunulmaya devam ediyor. Bu geniş renk yelpazesi, kullanıcıların kişisel tarzlarına en uygun Sorento'yu seçmelerine olanak tanıyor. Gelişmiş konfor özellikleriyle donatılan Yeni Kia Sorento’nun öne çıkan özellikleri arasında; hava hücreli bel desteği ve elektrikli ayarlanabilir yan desteklere sahip Ergo Motion sürücü koltuğu bulunuyor. Aynı zamanda EV6 ve EV9 modellerinden tanıdığımız relaxation özellikli ön koltuklar yeni Kia Sorento’da standart olarak sunuluyor. Elektrikli ayarlanabilir, soğutmalı ve ısıtmalı ön koltuklar ile ikinci sıra ısıtmalı koltuklar, araç içinde maksimum konfor sağlıyor. Isıtmalı direksiyon simidi ise yükseklik ve derinlik ayarlayabilme seçeneğiyle daha da işlevsel hale geliyor.

#3
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Yeni Kia Sorento’nun iç mekânı, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir unsurların mükemmel bir dengesini yansıtıyor. "Zıtlıkların Birleşimi" tasarım felsefesinin "Doğa için Cesur" ilkesini benimseyen Kia, bu modelde geri dönüştürülmüş plastik (PET) malzemeler kullanılarak üretilen Nappa deri döşeme seçeneği sunuyor. Sürdürülebilirliği ve premium hissi bir araya getiren bu yaklaşım, hem dayanıklı hem de lüks bir iç mekân deneyimi sağlıyor. Yeni Kia Sorento hibrit güç ünitesi sayesinde daha çevreci bir sürüş deneyimi sağlıyor. Türkiye’de öncelikle sadece hibrit motor seçeneğiyle sunulacak olan Sorento, 1.6 T-GDI motoru ve 1.49 kWh batarya ile donatılmış olup, altı ileri otomatik şanzımanla (6AT) ve 4WD sürüş sistemi ile geliyor. Bu hibrit güç ünitesi, sürüş keyfini artırırken çevreye duyarlılığı da ön planda tutuyor.

#4
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Yeni Kia Sorento, sürüş deneyimini daha da kusursuz hale getiren gelişmiş teknolojiye sahip. İç mekânda, 12,3 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve 12,3 inç sürücü gösterge panelinden oluşan çift panoramik entegre ekranlar bulunuyor. Ayrıca head up display, sürücülerin temel araç ve trafik bilgilerini yoldan gözlerini ayırmadan görmelerini sağlıyor. Dijital dikiz aynası ise hem normal bir elektrikli kromatik ayna hem de kamera görüntüsü için bir ekran olarak kullanılabiliyor.

#5
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Bilgi-eğlence sistemi, multi mod kontrol paneliyle kontrol edilebiliyor. Bu sistem kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ve dahili navigasyon özelliklerine sahip. Multi Mod kontrol paneliyle de bilgi eğlence sistemi ve üç bölgeli otomatik klima ayarlanabiliyor.

#6
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Yeni Sorento, parmak izi tanıma özelliğiyle de sunuluyor. Bu özellik, kullanıcı profilini eşleştirmek vale modunu aktifleştirmek için PIN kodu yerine kullanılabiliyor. Yeni Sorento, kablosuz şarj sistemi, her koltuk sırasına yerleştirilmiş toplam altı adet USB-C şarj portu ve 12 adet hoparlöre sahip Bose premium ses sistemiyle yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

#7
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Güvenlik Özellikleri: Maksimum Güvenlik için Gelişmiş Sistemler Bunun yanı sıra, Sorento’da Akıllı Hız Sabitleme Sistemi (SCC), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), Kör Nokta Görüntüleme Monitörü (BVM), Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) ve Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA) gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de mevcut. Yeni eklenen uzaktan bagaj kapanma özelliği, sürücü aracın arkasındaki algılama alanından ayrıldığında bagaj kapağını otomatik olarak kapatarak ekstra bir kolaylık sunuyor.

#8
Foto - Bir otomobilden daha fazlası! Kia’nın efsane modeli yenilenen yüzüyle Türkiye’de! Konfor desen onda, teknoloji desen onda!

Sorento, ön ve yan hava yastıklarının yanı sıra yeni ikinci sıra arka boyun hava yastığı ve ön orta hava yastığı dahil olmak üzere yedi adet hava yastığı ile donatıldı. Yenilikçi ön orta hava yastığı, ön koltuk yolcuları için ek kafa koruması sağlayarak, bir çarpışma sırasında başlarının birbirine çarpmasını önlemek üzere tasarlandı. Yeni Kia Sorento, 3.995.000 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

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