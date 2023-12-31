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Medya
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Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki "Süper Kupa" kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

2023-12-31 14:10:56
Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki “Süper Kupa” kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

Fotomaç gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin arkasında “büyük bir operasyon”un yattığını ileri sürdü. “Futbolumuzda son dönemde yaşanan olaylarla ilgili benim genel görüşüm şudur: Perde arkasında oyunlar oynanıyor! Birileri TFF'ye operasyon çekmeye devam ediyor! Bir taraftan da futbol üzerinden ülkeyi kaos ortamına sürüklemek de var işin içinde!” diyen Uzundurukan, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki "Süper Kupa" kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

“(…) Saat 16.30'da maçın oynanacağı Alawwal Park'a adımı attım. Yayıncı kuruluş olduğumuz için A Spor'dan saat 17.00'den 22.00'ye kadar yayın yaptık. Tam 5.5 saat ayakta saha kenarındaki çimlerin üzerinde görevimizi yaparken, soğuk Riyad akşamında adeta buz tuttuk. İzleyicilerimize doğru bilgiler vermek için. Resmi kaynaklardan gelen açıklamayı vermek için. Bir yayıncı kuruluş, varsayımlar üzerinden yorum ve haber yapmaz. Evet sosyal medyada o saatlerde birçok iddia dolaşıyordu. Hiçbir şey daha net değildi. Ben ve yanımdaki yorumcu arkadaşlarımı, neden bu konulara girmiyorsunuz diye eleştirdiniz. Hakaretler ettiniz. Ama TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak açıklaması bizleri haklı çıkarır cümlelerden oluşuyordu.

#2
Foto - Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki "Süper Kupa" kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

'Bazı aksaklıklar yüzünden kulüplerimizle aldığımız ortak karar nedeniyle maçı ileri bir tarihe erteledik.' Beni eleştiren bin yıl yaşasın! Ama hakaretlerinize ne demeli! Yahu bir durun, sakin olun! Taa Amerika'dan maçı izlemeye gelen taraftarlar bile olaya sizin kadar tepki vermedi. (…)

#3
Foto - Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki "Süper Kupa" kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

Futbolumuzda son dönemde yaşanan olaylarla ilgili benim genel görüşüm şudur: Perde arkasında oyunlar oynanıyor! Birileri TFF'ye operasyon çekmeye devam ediyor! Bir taraftan da futbol üzerinden ülkeyi kaos ortamına sürüklemek de var işin içinde!”

#4
Foto - Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki "Süper Kupa" kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

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