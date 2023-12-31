2023-12-31 14:10:56 Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki “Süper Kupa” kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu
Fotomaç gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin arkasında “büyük bir operasyon”un yattığını ileri sürdü. “Futbolumuzda son dönemde yaşanan olaylarla ilgili benim genel görüşüm şudur: Perde arkasında oyunlar oynanıyor! Birileri TFF'ye operasyon çekmeye devam ediyor! Bir taraftan da futbol üzerinden ülkeyi kaos ortamına sürüklemek de var işin içinde!” diyen Uzundurukan, yazısında özetle şunları kaydetti: