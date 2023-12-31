Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki “Süper Kupa” kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

“(…) Saat 16.30'da maçın oynanacağı Alawwal Park'a adımı attım. Yayıncı kuruluş olduğumuz için A Spor'dan saat 17.00'den 22.00'ye kadar yayın yaptık. Tam 5.5 saat ayakta saha kenarındaki çimlerin üzerinde görevimizi yaparken, soğuk Riyad akşamında adeta buz tuttuk. İzleyicilerimize doğru bilgiler vermek için. Resmi kaynaklardan gelen açıklamayı vermek için. Bir yayıncı kuruluş, varsayımlar üzerinden yorum ve haber yapmaz. Evet sosyal medyada o saatlerde birçok iddia dolaşıyordu. Hiçbir şey daha net değildi. Ben ve yanımdaki yorumcu arkadaşlarımı, neden bu konulara girmiyorsunuz diye eleştirdiniz. Hakaretler ettiniz. Ama TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak açıklaması bizleri haklı çıkarır cümlelerden oluşuyordu.