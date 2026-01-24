Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da
Youssef En-Nesyri için Juventus, Fenerbahçe'ye teklifini sundu. İtalyan devi, 28 yaşındaki Faslı golcüyü götürmek için Başkan Sadettin Saran'ın kararını bekliyor.
Fenerbahçe’de attığı gollerle taraftarı sevince boğması için alınan Youssef En-Nesyri, genelde kaçırdıklarıyla saç-baş yoldurdu. Ancak 28 yaşındaki Faslı golcü için İtalyanların dünyaca ünlü kulübü Juventus'un devreye girmesi de kafaları biraz karıştırdı.
Bu arada Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri için Juventus ile yapılan görüşmelerde sözlü anlaşmaya varıldı. Transferin resmiyete dökülmesi için yalnızca Fenerbahçe Başkanı’nın son onayı bekleniyor.
Gelen bilgilere göre En-Nesyri gitmek istiyor. Fenerbahçe ile kimyasının uyuşmadığını düşünüyor. Onayın çıkması halinde Sportif Direktör Mario Ottolini ile birlikte Torino’ya gitmeyi düşünüyor.
Taraflar arasında görüşmeler son aşamaya gelirken, kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunda küçük farklar olduğu ancak bunun sorun yaratmasının beklenmediği ifade ediliyor.
Anlaşmanın detaylarına göre transfer, ücretli kiralama + 20 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde planlandı. En-Nesyri’nin maaşının Fenerbahçe tarafından ödenecek olması nedeniyle Juventus’un kiralama bedelini daha yüksek tutmayı kabul ettiği belirtiliyor.
Yapılan pazarlıklar ve gelinen aşama Başkan Sadettin Saran'a iletildi. Fenerbahçe Başkanı onay verirse transfer resmileşecek.
