  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bağımlıları nasıl uzaklaştıracaklarını şaşırdılar! Evin camındaki nota bakan bir daha bakıyor Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da Bu ayıp bütün köye yeter cami icradan satılık Türkiye'nin ilk milli jet uçağı HÜRJET -21 derecelik dondurucu sınavından geçti Hürjet'e Erzurum testi Süt içmiyorsan üzülme! İşte sütten daha fazla kalsiyum içeren besinler Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta Abraham'ın gidişi sonrası çifte harekat: Beşiktaş yeni golcüyle görüşmelere başladı
Spor
7
Yeniakit Publisher
Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da

Youssef En-Nesyri için Juventus, Fenerbahçe'ye teklifini sundu. İtalyan devi, 28 yaşındaki Faslı golcüyü götürmek için Başkan Sadettin Saran'ın kararını bekliyor.

#1
Foto - Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da

Fenerbahçe’de attığı gollerle taraftarı sevince boğması için alınan Youssef En-Nesyri, genelde kaçırdıklarıyla saç-baş yoldurdu. Ancak 28 yaşındaki Faslı golcü için İtalyanların dünyaca ünlü kulübü Juventus'un devreye girmesi de kafaları biraz karıştırdı.

#2
Foto - Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da

Bu arada Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri için Juventus ile yapılan görüşmelerde sözlü anlaşmaya varıldı. Transferin resmiyete dökülmesi için yalnızca Fenerbahçe Başkanı’nın son onayı bekleniyor.

#3
Foto - Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da

Gelen bilgilere göre En-Nesyri gitmek istiyor. Fenerbahçe ile kimyasının uyuşmadığını düşünüyor. Onayın çıkması halinde Sportif Direktör Mario Ottolini ile birlikte Torino’ya gitmeyi düşünüyor.

#4
Foto - Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da

Taraflar arasında görüşmeler son aşamaya gelirken, kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunda küçük farklar olduğu ancak bunun sorun yaratmasının beklenmediği ifade ediliyor.

#5
Foto - Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da

Anlaşmanın detaylarına göre transfer, ücretli kiralama + 20 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde planlandı. En-Nesyri’nin maaşının Fenerbahçe tarafından ödenecek olması nedeniyle Juventus’un kiralama bedelini daha yüksek tutmayı kabul ettiği belirtiliyor.

#6
Foto - Bir daha kapıya gelecekler ve... En-Nesyri transferinde top Başkan Saran'da

Yapılan pazarlıklar ve gelinen aşama Başkan Sadettin Saran'a iletildi. Fenerbahçe Başkanı onay verirse transfer resmileşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Fatih Altaylı ‘elinize sağlık’ diyecek mi? PKK yandaşlarından Filistin destekçisine saldırı
Gündem

Fatih Altaylı ‘elinize sağlık’ diyecek mi? PKK yandaşlarından Filistin destekçisine saldırı

İsveç'te terör örgütü YPG/SDG yandaşları Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı. Kalleş saldırı sonrası Fatih Altaylı isimli provokatör You..
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Gündem

TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları

Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal a..
Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!
Sosyal Medya

Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!

Siyonist propagandaların büyüsüne kapılarak, sözde "kutsal" bir dava uğruna İsrail’e koşulsuz destek vermeye giden bir Evanjelik Hristiyan, ..
ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı
Dünya

ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı

Washington–Tahran gerilimi tırmanırken, ABD’nin Ürdün’deki gizli üssünü operasyon merkezine çevirdiği iddiası ve Trump’ın sert açıklamaları ..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23