Bir bu eksikti! Yeni çılgınlığın adı serum… Doktorlar isyan etti: Tehlikesi çok büyük

'KEYFİ UYGULAMA OLMAZ' Uzmanlar ise kontrolsüz serum kullanımının çok ciddi tehlikeleri olacağı görüşünde. Özellikle bilinçsiz vitamin ve mineral takviyeleri kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta kalp krizi riskine davetiye çıkartıyor. Vücudun kendisinin üretmesi gereken kimyasalları uzun süre dışarıdan almanın çok büyük bir tehlikeye dönüşeceğinin altını çizen uzmanlar, "Ne yazık ki bilinçsiz bir kullanım var. Örneğin kişinin B vitamini zaten yüksek olabilir, siz bir de üzerine ilave eklerseniz, çok ciddi bir zarara yol açabilirsiniz. Ayrıca evlere gelen sağlık personelinin mutlaka ya hemşire ya da doktor olması lazım. Bunun dışında asla böyle bir hizmet alınmamalı. Serum, ameliyat olmuş, soğuk algınlığı olan, yaralı, egzersiz veya sıcak nedeniyle susuz kalmış her yaştan hastaya kullanılabilen komplikasyon riski düşük, basit, güvenli ve yaygın bir tedavi prosedürdür. Keyfi bir kullanım olarak görülemez ve bireyin ciddi bir sağlık sıkıntısı yok ise evde alınmalıdır" diyor.