Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

Habere göre Kuveyt, 2023'ten bu yana Pakistan ile yürüttüğü eğitim ve ortak tatbikat odaklı savunma iş birliğini daha ileri taşımayı hedefliyor. Kuveyt'in, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl imzalanan savunma iş birliğine benzer kapsamlı bir model istediği belirtiliyor. Reuters'a konuşan Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, Kuveyt'in talep ettiği pakette binlerce Pakistan askerinin konuşlandırılması, savaş uçakları, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri unsurların yer aldığını ifade etti.