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Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

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Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın arasında yapılması planlanan askeri ittifak için Kuveyt'in de harekete geçtiği öğrenildi.

#1
Foto - Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pakistan ile Kuveyt, mevcut savunma iş birliğini kapsamlı bir askeri anlaşmaya dönüştürmek için görüşmeler yürütüyor.

#2
Foto - Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

Reuters'ın beş farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, taraflar savunma anlaşmasının kapsamını büyütürken, buna karşılık enerji güvenliği ve yatırım alanlarında da yeni iş birliklerini değerlendiriyor. Kaynaklar, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve ABD-İran geriliminin müzakerelerin seyrini etkileyebileceğini belirtiyor.

#3
Foto - Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

Habere göre Kuveyt, 2023'ten bu yana Pakistan ile yürüttüğü eğitim ve ortak tatbikat odaklı savunma iş birliğini daha ileri taşımayı hedefliyor. Kuveyt'in, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl imzalanan savunma iş birliğine benzer kapsamlı bir model istediği belirtiliyor. Reuters'a konuşan Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, Kuveyt'in talep ettiği pakette binlerce Pakistan askerinin konuşlandırılması, savaş uçakları, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri unsurların yer aldığını ifade etti.

#4
Foto - Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

Müzakerelerde yalnızca savunma değil, enerji güvenliği de önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Habere göre Pakistan, olası anlaşma kapsamında Kuveyt'ten enerji yatırımları ve petrol tedariki konusunda daha güçlü iş birliği bekliyor. Taraflar, Pakistan'da gümrüklü yakıt depolama tesislerinin kurulması ve mevcut devletler arası dizel yakıt tedarik anlaşmasının genişletilmesi gibi projeleri de değerlendiriyor.

#5
Foto - Türkiye'nin ismi yetti: Kuveyt'ten ezber bozan karar geldi

Reuters'a göre son dönemde Körfez ülkeleri, savunma alanında yeni bölgesel ortaklıklar oluşturma arayışını hızlandırmış durumda. Haberde, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın da yer aldığı yeni bir karşılıklı savunma anlaşması taslağı üzerinde çalışmalar yürütüldüğü, Bahreyn'in benzer bir yapıya katılmaya ilgi gösterdiği ve Ürdün'ün de silah tedariki ile askeri eğitim alanlarında iş birliği istediği belirtildi.

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