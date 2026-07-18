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MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

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MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili önemli gelişmenin haberini kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, milli muharip uçak KAAN için ABD’den motor tedarikinde engel kalmadığını belirtirken, “F-35’le ilgili süreç ayrı. Türkiye’nin F-35 programına katılabilmesi için yasanın değişmesi gerekiyor. Amerikan Başkanı’na verilmiş bir yetki yok orada” dedi.

#2
Foto - MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya; millî muharip uçak KAAN'ın motoru, CAATSA yaptırımları ve Gazze barış planı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısına katılan Kulaklıkaya, milletvekillerinin son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

#4
Foto - MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

KAAN motoru ve CAATSA ile ilgili olarak Kulaklıkaya şu bilgileri verdi: "CAATSA ile alakalı zirve (NATO) marjında, Sayın Trump'ın açıklamalarını hepimiz takip ettik. Orada iki konu var; bizim teminimizdeki yasaklar kapsamında KAAN motoru gibi unsurlar ayrı tutuluyor.

#5
Foto - MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

Amerikan Başkanı'na verilmiş tek taraflı bir yetki yok orada ancak CAATSA ile alakalı zaten Amerikan Başkanı Kongre'ye mektup yazdı ve bu konuda da olumlu gelişmeler oldu.

#6
Foto - MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

Zirveden sonra Amerika'ya gittikleri zaman da bu açıklamayı yaptılar. Yani artık KAAN motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. CAATSA ile ilgili süreç ise devam ediyor."

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