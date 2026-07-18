MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu

KAAN motoru ve CAATSA ile ilgili olarak Kulaklıkaya şu bilgileri verdi: "CAATSA ile alakalı zirve (NATO) marjında, Sayın Trump'ın açıklamalarını hepimiz takip ettik. Orada iki konu var; bizim teminimizdeki yasaklar kapsamında KAAN motoru gibi unsurlar ayrı tutuluyor.