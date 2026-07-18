MMU Kaan'la ilgili tarihi gelişme: 'Tamamen kalktı' diyerek duyuruldu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili önemli gelişmenin haberini kamuoyu ile paylaştı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili önemli gelişmenin haberini kamuoyu ile paylaştı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, milli muharip uçak KAAN için ABD’den motor tedarikinde engel kalmadığını belirtirken, “F-35’le ilgili süreç ayrı. Türkiye’nin F-35 programına katılabilmesi için yasanın değişmesi gerekiyor. Amerikan Başkanı’na verilmiş bir yetki yok orada” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya; millî muharip uçak KAAN'ın motoru, CAATSA yaptırımları ve Gazze barış planı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısına katılan Kulaklıkaya, milletvekillerinin son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.
KAAN motoru ve CAATSA ile ilgili olarak Kulaklıkaya şu bilgileri verdi: "CAATSA ile alakalı zirve (NATO) marjında, Sayın Trump'ın açıklamalarını hepimiz takip ettik. Orada iki konu var; bizim teminimizdeki yasaklar kapsamında KAAN motoru gibi unsurlar ayrı tutuluyor.
Amerikan Başkanı'na verilmiş tek taraflı bir yetki yok orada ancak CAATSA ile alakalı zaten Amerikan Başkanı Kongre'ye mektup yazdı ve bu konuda da olumlu gelişmeler oldu.
Zirveden sonra Amerika'ya gittikleri zaman da bu açıklamayı yaptılar. Yani artık KAAN motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. CAATSA ile ilgili süreç ise devam ediyor."
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