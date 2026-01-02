  • İSTANBUL
Bir ay önce Türkiye izin vermemişti! Rus gemisi defalarca denemesine rağmen başarısız oldu
Geçtiğimiz ay Rus Astoria Grande'nin İstanbul’a yanaşmasına izin verilmezken bu kez aynı gemi Amasra'ya yanaşamadı.

Rusya'dan Türkiye'ye doğru 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu gün sabah saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarına geldi.

Toplam 945 yolcu ve 462 personelle Amasra Limanı'na girmek isteyen gemi, şiddetli fırtına nedeniyle, limana giremedi.

Dakikalarca açıkta bekleyen gemi, defalarca kez yaptığı denemedi başarısız oldu. Seferlerin başladığı 2022 yılından bugüne kadar Amasra Limanı’na 90 kez başarılı şekilde yanaşan, 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyer, römorkörlerin de verdiği desteğe rağmen limana giriş yapamadı.

Bir süre açıkta bekleyen gemi, rotasını İstanbul'a doğru kırarak, Amasra açıkalrından ayrıldı.

