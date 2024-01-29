Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı

Şırdancı Rıfatcan Bilgin ise fiyatların her yıl arttığını belirterek, "Her yıl fiyatlar artıyor ama bu yıl artış çok fazla. Diğer illerde de satış arttığı için fiyatlar daha da yükseldi. Geçen yıl bu zamanlarda ortalama 40-45 liraydı, şimdi ise 85 liraya kadar çıktı. Bazı yerlerde 100 liraya satılıyor. Diğer ürünlerin fiyatını sabit tutmaya çalışıyoruz ama şırdanın fiyatı elimizde değil. Şırdan bulmak zor, fiyatlar artışın nedeni ürünün az olması" dedi.