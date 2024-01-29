2024-01-29 13:53:51 Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı
Yıllar öncesinde değeri pek bilinmezken, günde binlercesi çöpe giden lezzetin fiyatı 3 liradan 100 liraya çıktı. Şırdan, Adana mutfağının gizli hazinelerinden biriydi, ancak artık bu sırrı dışarıya taşındı. Şimdi şırdan bulmak neredeyse bir hazine avına dönüştü, çünkü her hayvanın sadece bir şırdanı olması ve talebin yayılması, bu lezzetin kıtlıkla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Fiyatlarındaki bu yükselişin ana sebeplerinden biri de bu.