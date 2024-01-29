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Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı

2024-01-29 13:53:51
Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı

Yıllar öncesinde değeri pek bilinmezken, günde binlercesi çöpe giden lezzetin fiyatı 3 liradan 100 liraya çıktı. Şırdan, Adana mutfağının gizli hazinelerinden biriydi, ancak artık bu sırrı dışarıya taşındı. Şimdi şırdan bulmak neredeyse bir hazine avına dönüştü, çünkü her hayvanın sadece bir şırdanı olması ve talebin yayılması, bu lezzetin kıtlıkla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Fiyatlarındaki bu yükselişin ana sebeplerinden biri de bu.

#1
Foto - Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı

Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, şırdanın artan fiyatına dikkat çekerek, "Adana'ya az hayvan geliyor, bu da kıtlık yaratıyor. Şırdanlar diğer illere gönderildiği için eksiklik yaşıyoruz. Eskiden şırdanı döküyorduk, şimdi ise lüks bir yemek oldu. Fiyatlardaki bu artışla ilgili çalışıyoruz. Önceden günde ortalama 3 bin 500 şırdan çöpe gidiyordu. Şimdi Türkiye genelinde talep var, hatta Avrupa'dan isteyenler bile var" dedi.

#2
Foto - Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı

Şırdancı Rıfatcan Bilgin ise fiyatların her yıl arttığını belirterek, "Her yıl fiyatlar artıyor ama bu yıl artış çok fazla. Diğer illerde de satış arttığı için fiyatlar daha da yükseldi. Geçen yıl bu zamanlarda ortalama 40-45 liraydı, şimdi ise 85 liraya kadar çıktı. Bazı yerlerde 100 liraya satılıyor. Diğer ürünlerin fiyatını sabit tutmaya çalışıyoruz ama şırdanın fiyatı elimizde değil. Şırdan bulmak zor, fiyatlar artışın nedeni ürünün az olması" dedi.

#3
Foto - Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı

￼Sevhan Öksüz, "Fiyatlar çok yükseldiği için birkaç yıldır şırdan yiyemiyorduk. Uzun bir aradan sonra bugün geldik. Fiyatların yükselmesi üzücü" derken, Ünal Öksüz ise, "Fiyatlar çok yüksek, müşteri sayısını artırmak için fiyatların daha makul olması lazım" dedi.

#4
Foto - Binlercesi çöpe atılıyordu, şimdi altın kadar değerli oldu! Bir anda tam 33 kat arttı

Şırdan, Adana'ya özgü bir sakatat dolmasıdır. Küçük ve büyükbaş hayvanlarda sadece bir tane bulunur. Şırdan, geviş getiren hayvanların midelerinin son bölümüdür.

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