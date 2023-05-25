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Bingöl’de PKK'ya operasyon! İşte ele geçirilenler

2023-05-25 21:18:10
Bingöl’de PKK'ya operasyon! İşte ele geçirilenler

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette makineli tüfek ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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Foto - Bingöl’de PKK'ya operasyon! İşte ele geçirilenler

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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Foto - Bingöl’de PKK'ya operasyon! İşte ele geçirilenler

"İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Hareket Timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak başlatılan, Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu çerçevesinde, Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette, PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve malzeme arasında 1 adet MG-3 makineli tüfeği, 5 kilogram amonyum nitrat patlayıcı maddesi, 200 kök kenevir bitkisi, 100 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler ve kenevir bitkisi imha edilmiştir."

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