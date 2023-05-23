Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

Binlerce yıldır akan bir şelale olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, “Bakir bir kanyon, keşfedilmemiş bir yer. Bu akan su Şekran Çayına karışıyor. Hemen 1 kilometre aşağıda Şekran Çayı başlıyor. Şekran Çayı’ndan da Dicle Nehrine dökülüyor. Özelikle ilkbahar aylarında burası çok yeşil ve canlı. Şu anda su biraz azalmış. 15 gün önce akan su çok daha fazlaydı” dedi.