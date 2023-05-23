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Yaşam
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Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

2023-05-23 15:41:04
Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bin yıldır akan şelale, bakir kanyonuyla doğa sporları için keşfedilmeyi bekliyor.

#1
Foto - Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

Kulp ilçesi Bağcılar köyü Gomabelek mezarında bin yıldır akan şelale, bakir kanyonu ile özelikle bahar aylarında göz kamaştırıyor. Yaklaşık 1 kilometre mesafeden sonra Şekran Çayı’na ve daha sonra Dicle Nehrine akan şelale, doğa sporları için alternatif güzergah olarak değerlendirilmeyi bekliyor.

#2
Foto - Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, bulunan yeri Kulp ilçesi Bağcılar köyünün Gomabelek mezrası denilen kısım olduğunu söyledi.

#3
Foto - Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

Binlerce yıldır akan bir şelale olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, “Bakir bir kanyon, keşfedilmemiş bir yer. Bu akan su Şekran Çayına karışıyor. Hemen 1 kilometre aşağıda Şekran Çayı başlıyor. Şekran Çayı’ndan da Dicle Nehrine dökülüyor. Özelikle ilkbahar aylarında burası çok yeşil ve canlı. Şu anda su biraz azalmış. 15 gün önce akan su çok daha fazlaydı” dedi.

#4
Foto - Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

Yerin doğa sporları için çok uygun bir yer olduğunu aktaran Yıldız, “Binlerce yıldır akan bu şelale Diyarbakır bölgesinde en yüksek yerden akan şelaledir. Özelikle ilkbahar mevsiminde doğa sporları için bulunmaz bir alandır. Şekran Vadisi kanyonundan girilip şelale kanyonunda devam edilebilir. Burası tam bir doğa yürüyüşü güzergahı” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

#6
Foto - Bin yıllık şelale keşfedilmeyi bekliyor

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