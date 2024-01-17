Bin 700 seçmenli mahallede 10 aday

Muhtar adaylarının genelde maaş için aday olduklarını söyleyen Zeki Bıçakçı, “Genelde maaş için bu kadar aday olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin kontrolüne olan yerlerde de devlete yük olduklarını düşünüyorum, yöneticilerin buna bir an önce dur demesi lazım. Köylerde muhtarlıklar olabilir ama belediyeler zaten hizmetini veriyor. Bu kadar muhtar adayının birinci sebebi maaş yani başka bir neden yok yani, hizmet daha sonra geliyor” dedi. “Maaş alayım, silahı belime takayım düşüncesi yanlış” Mahallesini güzelleştirmek isteyenlerin aday olması gerektiğini ifade eden Alper Tunga Çakır, “Ben aslında fazla ya da az olarak görmüyorum. Ben de mahallem için düşünüyorum burada peyzaj düzenlemesi yapalım, nasıl faydalı olabilirim diye. Bunu düşünen insan sayısı fazlaysa bence bu iyi bir şey ama sırf ben de maaş alayım ben de silahı belime takayım şeklinde düşünen fazlaysa bu tabi ki çok kötü bir şey” ifadelerini kullandı.