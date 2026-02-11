Kesme çiçekte rekor yılı! 160 milyon dolarlık ihracat

Süs bitkileri üretimi daha çok güney illerde yapıldığı için sektörün en önemli sorunlarından birinin de arazi fiyatları olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi: "Arazi fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgeler her geçen gün imara giriyor. İmara girince alternatif araziler bulmakta zorlanıyoruz. Arazi yokluğu bizlere ciddi sıkıntı yaşatıyor. Bunun için de bizim önerimiz; özellikle Antalya'da kamuya ait ve Hazine adına ciddi araziler var. Turizmdeki tahsise benzer bir yöntemle uzun yıllar kiralanması sağlanırsa sektör büyümesi ve daha çok ihracat yapması mümkün olacaktır. Mesela şu anki üretim alanımız Altınova. İmar hemen seralarımızın dibine geldi. Hatta bir kısım seraların bulunduğu yerlerde de imar geçti. Dolayısıyla imarlı araziler ya da imar tehdidi bizlere ciddi sıkıntı yaşatıyor. Alternatif araziler Antalya'da yok. Arazi fiyatları çok yüksek. Bizler büyük alanlarda üretim yapıyoruz. En az 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm alanlarda üretim yapıyoruz. Bu tür bir araziyi satın alıp üzerine bu tesisleri yapmak ciddi maliyet gerektiriyor. Bundan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Arazi tahsisi söz konusu olursa sektör uzun yıllar boyunca Antalya'da var olmaya devam edecektir."