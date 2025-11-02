  • İSTANBUL
Ekonomi
Bim'de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

BİM’in 4-7 Kasım 2025 aktüel kataloğu yayınlandı, teknoloji tutkunlarını sevindirecek fırsatlar raflarda yerini alıyor. 7 Kasım Cuma günü Aksiyon Kamerası, Para Sayma Makinesi, Casper cep telefonu ve popüler Stanley ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. Salı ve Cuma günleri geçerli olacak kampanya, bütçesini düşünenler ve teknolojiyi takip edenler için kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor.

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

Vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel Kasım 2025 kataloğu yayımlandı. 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba market ürünlerinde indirimler sunulurken, asıl sürprizler 7 Kasım Cuma günü teknoloji ve özel ürünlerle raflarda olacak. Aksiyon kameraları, cep telefonları ve ev araç-gereçleri bu hafta fırsatlarla alıcılarını bekliyor.

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

Vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel Kasım 2025 kataloğu yayımlandı. Yeni ayın ilk fırsatlarını sunan BİM, 4 Kasım Salı, 5 Kasım Çarşamba ve 7 Kasım Cuma günleri için indirimli ürünlerini açıkladı. Salı günü market ürünleri indirimdeyken, haftanın asıl bombaları 7 Kasım Cuma günü teknoloji ve çok özel ürünlerle geliyor.

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

BİM'in indirimli ürünleri, mağazaların yanı sıra BİM'in online alışveriş sitesi bim.com.tr üzerinden de temin edilebilecek. Alışveriş severler, "Bim'de bu hafta neler var?" sorusunun yanıtını ararken, özellikle teknoloji ürünleri dikkat çekiyor.

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

• ÇARŞAMBA (05 Kasım'dan itibaren) - Teknoloji ve Mobilya • X3 Aksiyon Kamerası (Insta360): 14.990 TL • GO 3S Aksiyon Kamerası (Insta360): 16.990 TL • 3 Kapaklı Çekmeceli Gardırop (Homendra): 4.390 TL • Kitaplıklı Çalışma Masası (Homendra): 1.240 TL • 4 Bölmeli Açık Raflı Kitaplık (Homendra): 1.275 TL • Banyo Dolabı 5 Raflı (Homendra): 1.590 TL • 2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap (Homendra): 1.690 TL

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

• SALI (04 Kasım'dan itibaren) - Gıda Ürünleri • Dana Kangal Sucuk (Beşler 500 g): 229 TL • Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (Yörükoğlu 1000 g): 329 TL • Dana İnegöl Köfte (Akşeker 320 g): 169,50 TL • Dana Döner (Akşeker 250 g): 119,50 TL • Dana Islak Hamburger (Taxim 2x135 g): 75 TL • Piliç Schnitzel (Aspiliç 1000 g): 95 TL • Pizza Tost (Superfresh 200 g): 55 TL • İçli Köfte (Porsi10 Gurme 520 g): 82,50 TL • Piliç Uzun Sosis (Banvit 1000 g): 89 TL • Kriket Patates (Feast 1000 g): 95 TL • Bohça Mantı (Superfresh 1000 g): 145 TL • Fırınlanmış Peynir Helvası (Tatlı Bey 200 g): 45 TL • Orman Meyveli Kefir (İçim 1 L): 65 TL • Ballı Muzlu Kefirix (Alker/İçim 250 ml): 29,50 TL • Pesto Fesleğenli Krema Yemek Sosu (İçim 200 ml): 37,50 TL • Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir (Teksüt 950 g): 199 TL • Tam Yağlı Çeçil Peyniri (Bahçıvan 200 g): 109 TL • Orman Meyveli Süt (İçimino 6x30 ml): 59,50 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 69,50 TL) • İtalyan Karamelli Aromalı Laktozsuz Süt (Dost 1 L): 39,50 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 49,50 TL) • Tam Yağlı Yumuşak Kıvamlı Süzme Peynir (İçim 900 g): 159 TL • Peynir Mix (Bahçıvan 200 g): 89,50 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 99,50 TL) • Az Yağlı Yoğurt (Dost 3000 g): 94,50 TL • %3 Yağlı Yoğurt (Sek 3000 g): 129 TL • Kahveli Süt (İçim Fit Protein 400 ml): 42,50 TL • Ayran (Sek 200 ml): 6,75 TL

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

BİM'in 4, 5 ve 7 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak tüm aktüel ürünlerine ve broşürün tamamına BİM mağazalarından ve bim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

• CUMA (07 Kasım'dan itibaren) - Elektronik ve Teknoloji • Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F): 22.900 TL • Casper VIA A40 Cep Telefonu (8GB/256GB): 7.990 TL • Gaming Membran Klavye (Pgm38): 699 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 799 TL) • Kulaküstü Gaming Kulaklık (Pgm27): 499 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 599 TL) • Gaming Mouse Pad Işıklı - Büyük Boy (Pgm21): 349 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 399 TL) • Kablosuz Hoparlör (Fs102): 599 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 699 TL) • TWS Bluetooth Kulaklık (Fs93): 349 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 399 TL) • Duvar Şarjı 65W 4in1 Şarj Kablolu (Psm142): 899 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 999 TL) • Çok Fonksiyonlu El Feneri (Hp71): 175 TL • RGB Gaming Mouse Kablolu (Pgm37): 299 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 349 TL) • TV Arkası LED Aydınlatma (Hp86): 199 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 249 TL) • Para Sayma Makinesi: 2.750 TL

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

• CUMA (07 Kasım'dan itibaren) - Elektrikli Ev Aletleri (Philips) • Buharlı Ütü Azur (DST7011/20): 2.090 TL • Toz Torbasız Süpürge (XB2122/09/10): 4.490 TL • Ekmek Kızartma Makinesi (HD2510/90): 990 TL • Su Isıtıcı (HD9314/90): 990 TL • Süpürge (FC9323/07): 5.490 TL • Dikey Şarjlı Süpürge (XC7040/01): 9.450 TL • Filtre Kahve Makinesi (HD7430/90): 1.990 TL • Doğrayıcı (HR1393/00): 1.450 TL • Kablolu Epilatör (BRE228/05): 899 TL

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

• CUMA (07 Kasım'dan itibaren) - Oyuncak Çeşitleri • Takla Atan Yarış Seti (MGS): 449 TL • Metal Model Arabalar (Maisto): 89 TL • Pelüş Sevimli Oyuncak (Piccolo Mondi): 199 TL • Denge Oyunu: 169 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 199 TL) • Deluxe Kariyer Bebek (Barbie): 699 TL • Mini Araçlar 10'lu Oyun Seti (Matchbox): 289 TL • Pofuduk Ördek: 379 TL • Hamurlu Oyuncak Setleri: 95 TL • Kurbağa Oyunu: 289 TL • Şut ve Gol Oyunu (Pilsan): 249 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 299 TL) • Kafadar İkili - Tak Dinozor: 199 TL • Oyuncak Çocuk Ütü Seti (MGS): 109 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 149 TL) • Uzayan Bırak Ejderha: 169 TL • Hızlı Gol Gol Masa Oyunu (Piccolo Mondi): 169 TL • Lisanslı Puzzle: 79 TL • Oyuncak İtfaiye Seti: 169 TL • Eğlenceli Dönen Puzzle: 109 TL • Sürtmeli 2'li Oyuncak Arabalar: 55 TL • İstasyon Seti (City Polis): 379 TL • Oyuncak Işıklı Güzellik Seti: 199 TL • Bowling Seti (6 adet): 129 TL • Stickerlı Not Defteri (Articolo): 65 TL • Figürlü Tükenmez Kalemler (Articolo): 42 TL • Eğlenceli Damga Seti (Articolo): 79 TL • Pullu Eğlenceli Defter: 169 TL

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

• CUMA (07 Kasım'dan itibaren) - Ev Tekstili ve Giyim • Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 549 TL • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 899 TL • Tek Kişilik Battaniye (~150x200 cm) (Molinella): 499 TL • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (~100x200 cm+25 cm) (Molinella): 139 TL • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (~160x200 cm+25 cm) (Molinella): 179 TL • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti (Molinella): 699 TL • Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm) (Molinella): 129 TL • Koltuk Kıyafeti Kırlent Kılıfı (~45x45 cm) (Molinella): 159 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 179 TL) • El Havlusu 50x90 cm (Maisonette): 45 TL • Yüz Havlusu 50x70 cm (Maisonette): 85 TL • 2 Katlı Kurabiyelik (Benante): 229 TL • Bambu Standlı Kupa Seti (Benante): 579 TL • Pijama Takımı Kadın: 359 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 399 TL) • Cüzdan Kadın: 139 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 179 TL) • Kol Çantası: 329 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 379 TL) • Anahtarlık (Articolo): 85 TL • Leopar Desenli Terlik Kadın: 209 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 229 TL) • Ev Botu Kadın: 239 TL

Foto - Bim’de teknoloji fırtınası! Bu cuma raflar şaşırtacak

• CUMA (07 Kasım'dan itibaren) - Ev ve Yaşam Eşyaları • Katlanır Çamaşır Seleni 25 L (Hobby Life): 239 TL • Tek Fiyat Bıçak/Soyacak Çeşitleri (Chef's): 99 TL • Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı ~0,5 L (Wagon): 39 TL • Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı ~1 L (Wagon): 69 TL • Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı ~2 L (Wagon): 89 TL • Vakumlu Yuvarlak Saklama Kabı ~3 L (Wagon): 99 TL • Hazneli Rende (Okyanus): 159 TL • Kağıt Sufle Kabı: 29 TL • Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi: 35 TL • Dikdörtgen Metal Tepsi: 45 TL • Basmalı Otomatik Çırpıcı: 45 TL • Rulo Havluluk ve Organizer (Homendra): 359 TL • Ahşap Çok Amaçlı Ayakkabılık (Fix Wood): 349 TL • Bavul Düzenleyici Organizer: 449 TL • Toplama Çıkarma Öğrenme Seti (Yeni Nesil Zeka): 239 TL (İndirimli fiyat, eski fiyat 269 TL) • Kuru Boyalı Boyama Kitapları (Jumbo): 79 TL • Hikaye Kitapları (Türkiye İş Bankası): 49 TL • Aktivite Kitapları: 39 TL • Benim İlk Resimlerim Kitabım: 45 TL

