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Sağlık
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Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

2023-07-13 16:28:55
Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Henüz Türkiye'de çoğu kişinin tanımadığı bu meyve, kalp krizine karşı vücudunuzu koruyor.

#1
Foto - Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Türkiye'de henüz pek çok kişinin adını bilmediği ackee meyvesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında kullanımı yaygınlaşan bir gıda. Ake meyvesi Jamaika'ya özgü bir meyve ve gnelde balık ile birlikte tüketiliyor. Ancak meyvenin kendi başına tüketimi de kalp krizi başta olmak üzere pek çok hastalığın önüne geçmeye olanak sağlıyor.

#2
Foto - Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Ackee meyvesinin ağacı fıçı ve kürek yapımında, çiçekleri ise parfüm hazırlamada kullanılıyor. Ancak tüketmeden önce içinin açılması büyük önem arz ediyor. Zira kabuklu tüketimi sağlık açısından ciddi zarar yol açabiliyor. Meyveyi tükettiğiniz zaman ise pek çok faydasından yararlanıyorsunuz. Günün hemen her öğününde tüketilebilen meyve günlük olarak yenildiği zaman insan sağlığına faydaları şu şekilde:

#3
Foto - Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Kalp damarlarını genişletiyor: Ackee meyvesi yapılan araştırmalara göre kalbe giden damarların genişlemesini sağlıyor ve vücudunuzdaki kanın çok daha rahat pompalanmasını sağlıyor. Genişleyen damarlarda tıkanmaların da önüne geçen ackee meyvesi hem kalp krizi hem de felç gibi ciddi sonuçları olabilecek sorunlardan korunmanın anahtarı olarak biliniyor. Aynı zamanda damarları genişletmesi ile kan damarı hasarının önüne geçiyor.

#4
Foto - Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Kan şekerini dengeliyor: Ackee meyvesinin kan şekeri üzerinde de olumlu etkileri olduğu araştırmalar ile kanıtlandı. Vücutta kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini düşürmeye yardımcı olan ackee meyvesi aynı zamanda kan şekerinin dengelenmesinde de trol oynuyor ve diyabet hastalığına karşı vücudunuzu koruyor.

#5
Foto - Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Sindirim sorunlarının önüne geçiyor: Ackee meyvesi düzenli ve bilinçli şekilde tüketildiği zaman sindirim sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bağırsak florasını iyileştiren sağlıklı lifler barındıran ackee meyvesi sindirim sistemini düzenliyor. aynı zamanda içerdiği diyet lifleri sayesinde tip-2 diyabet gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı oluyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor: Ackee meyvesi içerdiği sağlıklı diyet lifleri sayesinde günlük tüketimi ile metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bu sayede de hem daha uzun süre tok hissediyorsunuz hem de kolaylıkla yağ yakmaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda ackee meyvesi bağırsak iltihaplanmalarının da önüne geçiyor.

#6
Foto - Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Tansiyonu dengeliyor: Ackee meyvesi demir bakımından zengin bir meyve. Bu da içerdiği demir sayesinde vücutta oksijenin dengeli dağılımını sağlamasına yarıyor. Bu şekilde tansiyon hastalıklarının önüne geçme konusunda yardımcı olduğu biliniyor. Özellikle hipertansiyon olarak bilinen yüksek tansiyon sorununa çare oluyor. Kansere karşı koruyor: İçeriğinde A, C ve E vitaminlerini bolca barındıran ackee meyvesi mesane, rahim ağzı, akciğer ve lenfoma kanseri gibi kanser türlerine karşı vücudu koruyarak erken dönemlere kanserli hücrelerin yayılımını engelliyor. Kaynak: Haber Global

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