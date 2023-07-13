Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Tansiyonu dengeliyor: Ackee meyvesi demir bakımından zengin bir meyve. Bu da içerdiği demir sayesinde vücutta oksijenin dengeli dağılımını sağlamasına yarıyor. Bu şekilde tansiyon hastalıklarının önüne geçme konusunda yardımcı olduğu biliniyor. Özellikle hipertansiyon olarak bilinen yüksek tansiyon sorununa çare oluyor. Kansere karşı koruyor: İçeriğinde A, C ve E vitaminlerini bolca barındıran ackee meyvesi mesane, rahim ağzı, akciğer ve lenfoma kanseri gibi kanser türlerine karşı vücudu koruyarak erken dönemlere kanserli hücrelerin yayılımını engelliyor. Kaynak: Haber Global