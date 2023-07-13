Bilimsel çalışmalar kanıtladı! Bu meyveyi yiyen kalp krizi geçirmiyor

Türkiye'de henüz pek çok kişinin adını bilmediği ackee meyvesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında kullanımı yaygınlaşan bir gıda. Ake meyvesi Jamaika'ya özgü bir meyve ve gnelde balık ile birlikte tüketiliyor. Ancak meyvenin kendi başına tüketimi de kalp krizi başta olmak üzere pek çok hastalığın önüne geçmeye olanak sağlıyor.