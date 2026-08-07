Bilimsel araştırmalar ne diyor: Kendi kendine konuşan insanlarda görülen 5 ortak özellik!
Bilim dünyası çarpıcı bir araştırmaya yine kapılarını açtı...
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Bilim dünyası çarpıcı bir araştırmaya yine kapılarını açtı...
Aradığı eşyanın adını sesli şekilde tekrarlamak, gün içinde yapılacak işleri kendi kendine sıralamak ya da zor bir konuşma öncesi prova yapmak çoğu zaman sıra dışı bir durum gibi algılanabiliyor. Ancak bilim dünyası bu alışkanlığın arkasındaki zihinsel süreçleri mercek altına aldı. Psikologlara ve yapılan araştırmalara göre kendi kendine konuşmak sanılanın aksine zekayı, odaklanmayı ve duygu kontrolünü destekleyen son derece etkili bir zihinsel araca dönüşebiliyor.
Kendi kendine konuşmak, kişinin aklından geçen düşünceleri sesli olarak ifade etmesi anlamına geliyor. Bu sırada insanlar kendilerine talimat verebiliyor, yaşadıkları bir olayı değerlendirebiliyor ya da yapacakları işi adım adım planlayabiliyor.
Bilimsel araştırmalar, bu alışkanlığın herkeste aynı nedenle ortaya çıkmadığını gösteriyor. Kimileri dikkatini toplamak, kimileri stresini azaltmak, kimileri ise karmaşık düşüncelerini daha net hâle getirmek için kendi kendine konuşuyor.
Bu nedenle kendi kendine konuşan herkesin aynı karakter özelliklerine sahip olduğunu söylemek doğru değil. Ancak uzmanlar, bu davranışın bazı ortak zihinsel eğilimler ve bilişsel süreçlerle ilişkilendirilebildiğini belirtiyor.
Zihinden geçen düşünceler bazen karmaşık ve düzensiz hissedilebiliyor. Bunları sesli olarak dile getirmek ise düşünceleri daha sistemli hâle getirerek eksik ya da çelişkili noktaların fark edilmesini kolaylaştırabiliyor.
Bu nedenle kendi kendine konuşan kişiler, özellikle karar verme sürecinde seçenekleri yüksek sesle değerlendirebiliyor. Böylece aynı anda birçok düşünceyi zihinde taşımak yerine, konuyu adım adım analiz ederek daha net bir bakış açısı geliştirebiliyorlar.
Araştırmalar, bir nesnenin adını sesli olarak tekrar etmenin dikkatin o nesneye odaklanmasını kolaylaştırabileceğini gösteriyor.
2012 yılında yayımlanan bir çalışmada, aranan nesnenin adını söylemenin görsel arama sürecini hızlandırabildiği, ancak bunun için söylenen kelime ile aranan nesne arasında doğrudan bir bağlantı bulunması gerektiği ortaya kondu.
Bu nedenle anahtarını arayan bir kişinin sürekli "anahtar, anahtar" diye tekrar etmesi, dikkatini çevresindeki diğer eşyalardan uzaklaştırıp aradığı nesneye daha hızlı odaklanmasına yardımcı olabiliyor.
Karmaşık bir işle uğraşırken yapılacakları sesli olarak sıralamak, süreci daha yönetilebilir parçalara ayırmaya yardımcı olabiliyor.
"Önce bunu yapacağım, ardından şurayı kontrol edeceğim" gibi ifadeler, zihinde bir yol haritası oluşturmayı kolaylaştırabiliyor.
Bu nedenle kendi kendine konuşan kişiler, bu yöntemi hata yaptıkları noktayı tespit etmek, bir sonraki adımı planlamak ya da başladıkları işi unutmamak için kullanabiliyor. Bu alışkanlık, özellikle dikkat ve planlama gerektiren görevlerde daha düzenli ilerlemeyi destekleyebiliyor.
Araştırmalar, kişinin kendisine adıyla ya da üçüncü şahıs gibi hitap etmesinin, stresli durumlara daha objektif yaklaşmasını sağlayabileceğini gösteriyor. Örneğin, "Neden bu kadar endişeliyim?" demek yerine kendi adını kullanarak aynı soruyu sormak, yaşanan duygulara dışarıdan bakıyormuş hissi yaratabiliyor.
Uzmanlara göre bu zihinsel mesafe, yoğun duyguların etkisini azaltarak daha sakin ve sağlıklı karar vermeyi kolaylaştırabiliyor.
Kişinin kendi kendine söylediği "Devam et", "Bir kez daha dene" ya da "Bunu başarabilirsin" gibi ifadeler, motivasyonunu artırmasına ve hedefine odaklanmasına yardımcı olabiliyor.
32 farklı araştırmanın sonuçlarını değerlendiren bir çalışma, yönlendirici ve motive edici iç konuşmanın özellikle sportif performans üzerinde olumlu etkiler sağlayabildiğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre benzer yöntemler, günlük yaşamda da zor bir işe başlamak, dikkati sürdürmek ve hedefe ulaşma konusunda destekleyici olabiliyor.
Bununla birlikte uzmanlar, kendi kendine konuşmanın tek başına bir psikolojik rahatsızlık belirtisi olmadığını vurguluyor. Ancak bu davranış kontrol edilemez hâle geliyor, kişide yoğun sıkıntıya neden oluyor veya günlük yaşamı belirgin şekilde olumsuz etkiliyorsa, bir ruh sağlığı uzmanına başvurulması öneriliyor.
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