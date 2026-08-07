Çiçek gibi transfer olacak resmen: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız Beşiktaş'a!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Premier Lig'den bir isim için teklifini sundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Premier Lig'den bir isim için teklifini sundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi mağlup ederek avantajı yakalayan Beşiktaş'ta bir yandan transfer ve kadro planlaması sürüyor. Kadrosunu şu ana kadar 6 isimle güçlendiren siyah-beyazlı ekipte transfer planlanan bölgelerden biri de orta saha.
Orta sahaya yapacağı transfer için adaylarını belirleyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Conor Gallegher oldu. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano'nun onay verdiği İngiliz futbolcu için kiralama teklifini yaptı.
Beşiktaş, Gallagher için Tottenham'dan yanıt beklerken 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Tottenham'a imza atan Gallegher'ın kulübüyle 2031'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.
Futbola Chelsea akademisinde başlayan ve İngiltere'de Charlton, Swansea City, West Bromwich Albion ve Crsytal Palace takımlarında kiralık olarak oynayan Conor Gallegher, 2024'te bonservisiyle Atletico Madrid'e imza attı.
Gallegher, İspanyol ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından Premier Lig'e Tottenham formasıyla geri döndü. İngiliz futbolcuya kariyeri boyunca toplam 82 milyon euro bonservis ödendi. Bu ödemelerin 42 milyon eurosu Tottenham, 40 milyon euroluk kısmı ise Atletico Madrid'e transferinde yapıldı.
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