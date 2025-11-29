Bilim adamları açıkladı! Ölü çatlak canlandı, çok şiddetli depremler geliyor

  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bilim dünyası, uzun süredir “ölü” sanılan bir tektonik fayın aslında hâlâ aktif olduğunu ortaya koyan çığır açıcı keşifle şaşkına döndü.

#1
İspanyol jeologlar, Afrika ve Arabistan levhalarını ayıran Süveyş Körfezi'nde yavaş ama sürekli bir şekilde açılan devasa bir 'yara izi' keşfetti. Bu keşif, sadece bölgenin jeolojik tarihini yeniden yazmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki deprem riskleri hakkında da önemli uyarılarda bulunuyor.

#2
Milyon Yıllık Hata Düzeltildi: 'Ölü' Çatlak Canlanıyor Yıllar boyunca, Süveyş Körfezi'nin, geçmişte yeni bir okyanus oluşturmaya çalıştıktan sonra milyonlarca yıl önce açılmayı bırakan "başarısız bir rift" (failed rift) olduğu düşünülüyordu. Ancak Geophysical Research Letters dergisinde 2025 yılında yayımlanan son araştırma, bu varsayımın artık geçerli olmadığını kanıtladı. Jeolog David Fernández‑Blanco liderliğindeki ekip, Afrika ve Arabistan levhalarını ayıran bu fay hattının hâlâ aktif olduğunu ve genişlemeye devam ettiğini ortaya çıkardı. Açılma Hızı: İnsan Gözüyle Görülemiyor Ama Etkileri Büyük Araştırmacılar, 300 kilometrelik fay hattını; nehir yataklarını, jeolojik fayları ve eski kıyı teraslarını analiz ederek inceledi. Buldukları kanıtlar, sürekli bir tektonik aktiviteye işaret ediyor:

#3
Çatlağın mevcut genişleme oranı oldukça yavaş: Yılda 0,26 ila 0,55 milimetre arasında değişiyor. Bu, bir insan tırnağının büyüme hızından bile daha yavaş. Normal erozyonla açıklanamayan nehir yataklarındaki ani seviye farklılıkları ve deniz seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde oluşmuş, ancak bugün Körfez'in 18 metreden fazla yukarısında yer alan fosilleşmiş mercan resifleri, bu yükselmenin ve deformasyonun ancak devam eden tektonik aktivite ile açıklanabileceğini gösterdi. Bölgesel Deprem Riski Artıyor Bu keşif, sadece akademik bir bulgu değil, olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Bölgenin sanıldığı kadar stabil olmadığı kanıtlanmış oldu. Devam eden tektonik aktivite, gerilimin zamanla birikmesine ve özellikle eski fayların yeniden aktifleşmesi durumunda orta ila şiddetli depremleri tetikleme potansiyeli taşıyor.

#4
İspanyol jeologların çalışması, dünya genelindeki "uyuyan" kabul edilen diğer fay hatlarının da aslında düşük yoğunluklu aktivite içinde olabileceği ve coğrafyayı yavaşça değiştirdiği fikrini gündeme getiriyor. Süveyş Körfezi, jeolojik olarak "ölü" bir bölge olmaktan çıkıp, yeni bir okyanusun yavaşça doğduğu bir yer olarak tarih kitaplarını yeniden yazmaya hazırlanıyor.

