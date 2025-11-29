Bilim adamları açıkladı! Ölü çatlak canlandı, çok şiddetli depremler geliyor

Çatlağın mevcut genişleme oranı oldukça yavaş: Yılda 0,26 ila 0,55 milimetre arasında değişiyor. Bu, bir insan tırnağının büyüme hızından bile daha yavaş. Normal erozyonla açıklanamayan nehir yataklarındaki ani seviye farklılıkları ve deniz seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde oluşmuş, ancak bugün Körfez'in 18 metreden fazla yukarısında yer alan fosilleşmiş mercan resifleri, bu yükselmenin ve deformasyonun ancak devam eden tektonik aktivite ile açıklanabileceğini gösterdi. Bölgesel Deprem Riski Artıyor Bu keşif, sadece akademik bir bulgu değil, olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Bölgenin sanıldığı kadar stabil olmadığı kanıtlanmış oldu. Devam eden tektonik aktivite, gerilimin zamanla birikmesine ve özellikle eski fayların yeniden aktifleşmesi durumunda orta ila şiddetli depremleri tetikleme potansiyeli taşıyor.