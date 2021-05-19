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Spor
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Beyoğlu'nda sokak basketbolunun geliştirilmesi için saha açıldı

2021-05-19 18:12:06
Beyoğlu'nda sokak basketbolunun geliştirilmesi için saha açıldı

Beyoğlu Belediyesince sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yapımı tamamlanan basketbol sahası açıldı.

#1
Foto - Cihangir'de inşa edilen basketbol sahasının açılışını, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan yaptı.

Cihangir'de inşa edilen basketbol sahasının açılışını, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan yaptı.

#2
Foto - Yıldız, yaptığı açıklamada, gençlerin daha fazla spor yapabilmesi adına büyük bir gayret içinde olduklarını belirterek,

Yıldız, yaptığı açıklamada, gençlerin daha fazla spor yapabilmesi adına büyük bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Beyoğlu tarihi bir yer. Fazla boş alanımız yok. Mahalle aralarında tespit ettiğimiz 60 noktada tesis açmayı planlıyoruz. Bunun 17'si açılmış durumda. Yıl sonuna kadar yapabildiğimiz kadar yapacağız çünkü gençlere daha fazla spor imkanı sunmamız gerekiyor. Amacımız, gençlerin işten ya da okuldan geldiklerinde burada spor yapabilmesi. Gençlerimizin sporla daha fazla meşgul olmasını hedefliyoruz. Şu ana kadar büyük bir memnuniyet var. Elimizden geleni gençlerimiz için yapacağız. Beyoğlu'nun 40 bini aşan genç nüfusu var, bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Yıl sonuna kadar gençlik merkezlerini açmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

#3
Foto - Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu tür hizmetlere çok önem verdiklerini belirten Ömer Onan ise

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu tür hizmetlere çok önem verdiklerini belirten Ömer Onan ise "Ben de küçük kardeşlerimin yaşındayken mahalle aralarında basketbolla tanıştım. O zaman şehirlerde bu kadar yapılaşma yoktu, çok daha rahat spora ulaşabiliyorduk ve spor yapabiliyorduk. Şimdi başkanımızın bu yaptığı hizmet çok önemli. Özellikle büyük şehirlerimizde ancak büyük spor salonlarında spor yapabilme imkanı var. Böyle mahalle aralarında çocuklarımızı basketbolla tanıştırmak, onların sosyalleşmesi ve öz güvenlerinin artması açısından önemli. Böylece çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmış oluyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

#4
Foto - Açılışın ve yapılan konuşmaların ardından Haydar Ali Yıldız ile Ömer Onan, genç basketbolcularla kısa bir maç yaptı.

Açılışın ve yapılan konuşmaların ardından Haydar Ali Yıldız ile Ömer Onan, genç basketbolcularla kısa bir maç yaptı.

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