Beyoğlu'nda sokak basketbolunun geliştirilmesi için saha açıldı

Yıldız, yaptığı açıklamada, gençlerin daha fazla spor yapabilmesi adına büyük bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Beyoğlu tarihi bir yer. Fazla boş alanımız yok. Mahalle aralarında tespit ettiğimiz 60 noktada tesis açmayı planlıyoruz. Bunun 17'si açılmış durumda. Yıl sonuna kadar yapabildiğimiz kadar yapacağız çünkü gençlere daha fazla spor imkanı sunmamız gerekiyor. Amacımız, gençlerin işten ya da okuldan geldiklerinde burada spor yapabilmesi. Gençlerimizin sporla daha fazla meşgul olmasını hedefliyoruz. Şu ana kadar büyük bir memnuniyet var. Elimizden geleni gençlerimiz için yapacağız. Beyoğlu'nun 40 bini aşan genç nüfusu var, bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Yıl sonuna kadar gençlik merkezlerini açmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.