Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

1. Omega 3 Keten, chia tohumları ve ceviz gibi gıdalarda bulunan ayrıca somon ve uskumru gibi yağlı deniz balıklarında bulunan omega 3 yağ asitleri beyin için çok değerlidir. Günde en az 2 gr omega 3 tüketilmesi tavsiye edilir. Bu miktar bir yemek kaşığı keten yağı veya ezilmiş tohumlarda veya 7 cevizde bulunur. 100 gram somon ise 2,3 gr omega 3 sağlar.