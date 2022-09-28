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Sağlık
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Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

2022-09-28 19:50:52
Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

Bazı besinler beyin sağlığı açısından çok önemlidir. İşte beyninizin sizden istediği besinler.

#1
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

Kandaki belirli besin maddelerinin yüksek seviyeleri, beyin hücreleri olan nöronlar arasında daha iyi bir bağlantıyı ve bilişsel yeteneklerde bir artışı sağlıyor.

#2
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

65 yaş üstü 116 sağlıklı insanın katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, daha önceki araştırmalara göre daha iyi beyin fonksiyonu ve sağlıklı yaşlanma ile ilişkilendirilen Akdeniz diyetinin 32 temel besin maddesine odaklandı.

#3
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

Araştırmacılar, bu besinlerin bazılarının sinerjik etkisinin daha iyi beyin sağlığı ve bilişsel yetenek ile ilişkili olduğunu buldular.

#4
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

Çalışma özellikle değerlidir çünkü ilişkilendirme, gıda tüketimi anketleri yoluyla değil, çok kesin kan testleri ile yapılmıştır. Katılımcıların beyin fonksiyonları gözlemlenmiştir.

#5
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

Verilerin analizi, besinlerin daha yüksek seviyeleri ile daha iyi test sonuçları ve gelişmiş sinirsel bağlantı aktivitesi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu besinler şunlardır:

#6
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

1. Omega 3 Keten, chia tohumları ve ceviz gibi gıdalarda bulunan ayrıca somon ve uskumru gibi yağlı deniz balıklarında bulunan omega 3 yağ asitleri beyin için çok değerlidir. Günde en az 2 gr omega 3 tüketilmesi tavsiye edilir. Bu miktar bir yemek kaşığı keten yağı veya ezilmiş tohumlarda veya 7 cevizde bulunur. 100 gram somon ise 2,3 gr omega 3 sağlar.

#7
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

2. Omega 6 Mısır, ayçiçeği, kabak çekirdeği ve antep fıstığında bulunan omega 6 yağ asitleri de beyin sağlığı için gereklidir. Omega 3 yağ asitlerinin etkisini engelleyebilecekleri ve iltihaplı bir etki oluşturabilecekleri için aşırıya kaçmadan tüketilmeleri önemlidir.

#8
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

3. Karotenoidler Havuç, patates ve kayısı gibi sarı, kırmızı ve turuncu gıdalarda bulunan karotenoidler de beyin sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca genellikle yeşil sebzelerde de bulunurlar.

#9
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

4. Likopen Likopen, esas olarak domateslerde ve daha az oranda karpuzda bulunan bir karotenoiddir. Ev yapımı domates sosu, yağı sayesinde büyük oranda emilebilen mükemmel bir likopen kaynağıdır.

#10
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

5. B2 vitamini Hayvansal kaynaklı gıdalara ek olarak yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kepekli tahıllar, mantar ve badem gibi kuruyemişlerde bulunan riboflavin veya bir diğer adıyla B2 vitamini de beyin sağlığı için çok önemlidir.

#11
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

6. Folik asit Marul veya ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde ve portakal gibi meyvelerde bulunan folik asit de beyin sağlığı için gereklidir. Bu gıdalardan günde iki veya üç porsiyon tüketmek, yeterince folik asit alımını sağlar. Hamilelikten önce ve hamilelik sırasında bu besini yeterli seviyede almak özellikle önemlidir.

#12
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

7. B12 vitamini Hayvansal kaynaklı gıdalarda (et, balık ve süt ürünleri) bulunan B12 vitamini beyin sağlığı için olmazsa olmazlar arasındadır. Vejetaryenler takviye ile alabilirler. Sinir sisteminin sağlığı için gereklidir.

#13
Foto - Beyninizin tüketmek istediği 8 besin

8. D vitamini Esas olarak güneşlenerek ciltte üretilen D vitamini de beyin sağlığı için gerekli besinler arasındadır. Süt, yoğurt ve tereyağı gibi bazı hayvansal kökenli gıdalarda ve güneşte kurutulmuş mantarlarda az miktarda bulunur. Yeterli miktarda almak için yüz ve kol derisi günde 15-30 dakika kremsiz güneşe maruz bırakılmalıdır.

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