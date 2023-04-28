  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
6
Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük, çok ama çok faydalı! Herkes sen ne yaptın öyle diye soracak

2023-04-28 18:13:54
Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük, çok ama çok faydalı! Herkes sen ne yaptın öyle diye soracak

Kızılderililer Tarafından Kullanılan Bu Bitki Size Bütün Dertlerinizi Unutturacak! Hintli dostlarımızın coğrafyasına özgü ve faydaları saymakla bitmeyen bu bitki sizi çok şaşırtacak. Özellikle asya mutfağında birçok yemekte kullanılan kakule hem yemeklere kattığı lezzet hem de sağlık faydaları açısından bir mucize niteliğindedir. Mide sorunlarına, özellikle reflüye iyi gelir. Bronşite birebir... Kakuleyi pek çok kişi bilmez. Bilenlerde çok az bilinen yararlarını bilmez. beynin yaşlanması nasıl yavaşlar? İşte Kakule ve çok az bilinen yararları…

#1
Foto - Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük, çok ama çok faydalı! Herkes sen ne yaptın öyle diye soracak

Kakule; Asya topraklarına ait, ortalama dört ya da beş metre uzunluğunda geniş yeşil yaprakları olan yabani bir bitki türü olarak tanınıyor. Kakule sıcak bölgelerde yetişen, zencefilgillerden bir bitkinin tohumlarıdır. Bu tohumlar mercimekten küçük ve beyazımtraktır. Hoş ve keskin bir kokuya sahiptir. Orta Amerika’da yaygın olarak yetiştirilir. Kokusunu çok çabuk kaybettiğinden tohumlar kullanılmadan hemen önce öğütülmelidir. Meyvesi 1-2 cm boyunda bir kapsüldür. İçinde birbiri üzerine oturan siyah, prizmatik tohumları vardır. Meyveler tamamen olgunlaşmadan toplanır. İçeriğinde sineol, terpineol ve asetat vardır.

#2
Foto - Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük, çok ama çok faydalı! Herkes sen ne yaptın öyle diye soracak

YARARLARI VE KULLANIŞI! Bağırsakta oluşan parazitleri öldürür ve aynı zamanda önler. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Karanfil gibi ağzınıza atıp çiğnerseniz, nefesiniz ferahlar. Karaciğerinize gözü gibi bakar ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Kolon ve lösemi kanser türlerine karşı önleyicidir. Glüten intoleransı olanların kullanması önerilir. Her türlü üst solunum yolu rahatsızlığında rahatlıkla kullanılabilir. Beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar. En iyi faydayı, çayı ve kahvesi vermektedir. Gelin tariflerine bakalım!

#3
Foto - Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük, çok ama çok faydalı! Herkes sen ne yaptın öyle diye soracak

Kakule çayı! 1,5 litre kaynamış suya 3 yemek kaşığı siyah çay, 3 çay kaşığı kakule tohumu ve 200 ml kadar süt ekleyin. Bu lezzetli karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın ve ardından süzerek afiyetle tüketin. Kakule kahvesi 4 – 5 adet kakule tohumunu havanda veya öğütücüde güzelce toz haline getirin ve tavada bir güzel kavurun. Ardından 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi ve bir iki tutam safran ekleyerek türk kahvesi yapar gibi cezvede pişirin. 3 – 4 dakika kısık ateşte tuttuktan sonra 15 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından tekrar ısıttığınız kakule kahvesine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin ve aynı türk kahvesinde olduğu gibi taşmadan altını kapatın ve afiyetle için. Denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz.

#4
Foto - Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük, çok ama çok faydalı! Herkes sen ne yaptın öyle diye soracak

Diğer kullanım alanları! Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır.İsveç ve Finlandiya’da unlu mamüllere de katılır. Hintliler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır. Ayrıca iştah açıcı, midevî ve gaz söktürücü etkilere sahiptir. Arapça ve Farsça "Hêl" olarak bilinen Kakule, ingilizcede "cardamom" olarak bilinmekte olup, çaya farklı bir aroma katmaktadır. Bergamotu andıran özel kokusundan dolayı ayrıca Kakule aromalı çaylar üretilir ki adları "Cardamom Tea" olarak geçer. Yiyeceklere koku ve tad vermek amacıyla ilave edilir.İştah açmak ve sindirim bozukluklarını gidermek için tıpta da kullanılıyor.

#5
Foto - Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük, çok ama çok faydalı! Herkes sen ne yaptın öyle diye soracak

Kokusu ve tadı çok keskindir. Dizanteriyi tedavi eder. Bol idrar söktürür. Mideyi çalıştırır, gaz söktürür. Mide gazı dolayısı ile meydana gelen kalp rahatsızlığını önler. Mide bozukluğu sonucu meydana gelen Migreni geçirir. Akciğerler için antiseptiktir. Bronşite çok fayda verir. Tükürük akışını hızlandırır. Bu etkileri sağlamak üzere piyasada satılan kakule tohumları alınır, 1 bardak kaynar suya o anda ezilen 1 tatlı kaşığı dolusu kakule tohumu konur. 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde üç kez birer bardak içilir. Eğer iştah açıcı ya da gaz söktürücü etkisinden yararlanılacaksa, bu infüzyon yemeklerden yarım saat önce alınmalı.

Bomba kulis! Erdoğan 1 Mayıs’ta açıklayacak! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Bomba kulis! Erdoğan 1 Mayıs’ta açıklayacak! Yer yerinden oynayacak

Memur ve emekli Temmuz 2023 zammını beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca memur ve emekliye 1 Mayıs'ta ek zam müjdesi..
5 bin kişi birden AK Parti'ye katıldı! Şehirde gövde gösterisi
Yerel

5 bin kişi birden AK Parti'ye katıldı! Şehirde gövde gösterisi

14 Mayıs genel seçimine sayılı günler kala Şanlıurfa’nın önde gelen ailelerinden Ayhan ailesi AK Parti’ye katıldı. Ayhan ailesi mensubu 5 bi..
14 Mayıs seçimine 16 gün kala son anket! Bomba sonuçlar
Gündem

14 Mayıs seçimine 16 gün kala son anket! Bomba sonuçlar

Seçimlere 16 gün kala GENAR Araştırma Şirketi'den yeni bir anket geldi. İhsan Aktaş canlı yayında adayların ve partilerin son oy oranını açı..
Kira artışlarına sınırlama mecliste kabul edildi! Boş kalan evlere yüzde 150 vergi geliyor
Dünya

Kira artışlarına sınırlama mecliste kabul edildi! Boş kalan evlere yüzde 150 vergi geliyor

İspanya'da ülke demokrasi tarihinde kira artışlarına sınırlama getiren ilk konut yasa tasarısı 167'ye karşı 176 oyla mecliste kabul edildi. ..
Ümit Özdağ, Konya'da Ahmet Davutoğlu ile karşılaşınca... Olay sözler
Siyaset

Ümit Özdağ, Konya'da Ahmet Davutoğlu ile karşılaşınca... Olay sözler

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Konya'da seçim gezisinde karşılaştı. Davutoğlu otobüste halkı se..
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Vurgun yapacaklar! Seçim uyarısı, bomba tahmini! Altın almak isteyen o günü beklesin
Ekonomi

Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Vurgun yapacaklar! Seçim uyarısı, bomba tahmini! Altın almak isteyen o günü beklesin

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler hem yatırımcının hem de vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dolarda 3 farklı fiyat! Ekonomist İslam ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23