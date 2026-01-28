  • İSTANBUL
Beşiktaş'ta skandal! Yönetimi by-pass edecekler.. Beşiktaş'ta kongre kapıda
Beşiktaş'ta skandal! Yönetimi by-pass edecekler.. Beşiktaş'ta kongre kapıda

Beşiktaş'ta saha içi yaşanan sorunlar transferde yaşanan gecikmeler sürerken yönetim cephesinde de kriz kapıya dayandı. 4 yönetici istifa mektubunu bıraktı.

Beşiktaş'ta skandal! Yönetimi by-pass edecekler.. Beşiktaş'ta kongre kapıda

Beşiktaş'ta krizler bitmiyor...Sezon başında yapılan transferlerden olumlu dönüş yaşanmadı. Taraftarın sevgilisi haline gelen Rafa Silva krizi yaşandı ve Portekizli oyuncu Benfica'ya transfer oldu. Transfer sezonunda uzun süren sessizlik yaşandı ve taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşanmadı. Üstüne saha içinde yaşanan sıkıntılar da eklenince siyah-beyazlı camiada istifa sesleri yükselmeye başladı.

Beşiktaş'ta skandal! Yönetimi by-pass edecekler.. Beşiktaş'ta kongre kapıda

Beşiktaş'ta yönetimde ciddi sıkıntıların yaşandığı iddia edildi. Hatta 4 yöneticinin istifa mektubunu masaya bıraktığı söyleniyor. Fotospor'a göre; Öte yandan ddia edildiği gibi 6 yönetici değil 9 yöneticinin istifası Beşiktaş'ı kongreye götürür.

Beşiktaş'ta skandal! Yönetimi by-pass edecekler.. Beşiktaş'ta kongre kapıda

Beşiktaş Yönetim Kurulu; 1 başkan, 10 asıl üye ve 5 yedek üyeden oluşur (Toplam 16 kişi). Yönetim kurulu, asıl üyelerin tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

Beşiktaş'ta skandal! Yönetimi by-pass edecekler.. Beşiktaş'ta kongre kapıda

Eğer istifalar sonucunda (yedek üyeler asılların yerine geçtikten sonra bile) yönetim kurulu üye sayısı, karar alma çoğunluğunun altına düşerse yönetim düşmüş sayılır.

