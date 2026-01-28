Apar topar paylaşımlar başladı ve... Geri mi dönüyor! Fikret Orman paralar nerede tezahüratları...
Eyüpspor beraberliği ve gelmeyen transferler sonrası ortalık toz duman oldu.
Beşiktaş'ın taraftar grubu zamanında 'Çarşı’nın yaptığı bazı şeyler masum değil' diyen Fikret Orman'ı unutmadı... Hüseyin Yücel'le beraber başkanlık yürüyüşüne hazırlanan eski başkana sosyal medyadan ayar verdi.
Eyüpspor beraberliği Beşiktaş'ta seçim kulislerini hareketlendirdi... eski başkan Fikret Orman’ın yeniden göreve talip olacağına dair iddialar camiada büyük bir yankı uyandırdı. Orman’ın "dönüş yolu", hem tribünlerin sert tepkisi hem de geçmişin silinmeyen izleri nedeniyle oldukça engebeli görünüyor.
Herkesin kabul ettiği üzere Orman, yeniden başkan olmak için zemin yokluyor. Özellikle sosyal medyada, takımın aldığı her kötü sonucun ardından Orman lehine yürütülen sistematik çalışmalar dikkat çekiyor.
Orman’ın bu zorlu yolda tek başına yürümek yerine, son seçimde Serdal Adalı'ya kaybeden Hüseyin Yücel ile birlikte hareket ederek güç birliği yapmayı planladığı da iddialar arasında.
Orman’ın zamanında sarf ettiği "Çarşı’nın yaptığı bazı şeyler masum değil" sözleri bir kez daha karşısına çıktı. çArşı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Orman'a savaş ilan etti.
Hafta sonu oynanacak Konyaspor mücadelesi, sadece sahadaki skor için değil, tribündeki tansiyon açısından da kritik. Kulüp kulislerinde, taraftarın Serdal Adalı’dan ziyade doğrudan Fikret Orman’ı hedef alan büyük bir protesto hazırlığında olduğu konuşuluyor. Fotospor'a göre; Bir döneme damga vuran "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratları hala akıllarda.
