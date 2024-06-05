Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar van Bronckhorst; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı. Van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası’nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası’nda finalde İspanya’ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.