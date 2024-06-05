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Spor
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Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

2024-06-05 19:42:05
Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirildiğini duyurdu.

#1
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Beşiktaş, Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

#2
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Sezonun son bölümünde takımın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

#3
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

"Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir. 2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

#5
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Giovanni van Bronckhorst kimdir?

#6
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda’nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

#7
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar van Bronckhorst; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı. Van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası’nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası’nda finalde İspanya’ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

#8
Foto - Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Van Bronckhorst, Glasgow Rangers’ı 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.

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