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Spor
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

2023-06-02 14:24:14
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'de gelecek sezon ise büyük bir rekabet olacak gibi güzüküyor. Bu noktada Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da çok sıkı şekilde çalışarak kendisine faydalı olabilecek oyuncuların peşine şimdiden düştü. İşte dünya yıldızlarıyla dolu ve sezon sonunda serbest kalacak o isimler

#1
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.

#2
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ikincilik mücadelesi ise bu hafta belli olacak.

#3
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

Yeni sezon öncesi Beşiktaş, Fenerbahçe, galatasaray ve Trabzonspor ise transfer çalışmalarına başladı.

#4
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

İşte Avrupa'da da sezon sonu sözleşmesi bitecek dünya yıldızları...

#5
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

DANIEL AMARTEY - Leicester City.

#6
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

MOUSSA DEMBELE - Lyon

#7
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

LUCAS MOURA - Tottenham

#8
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

ADRIAN RABIOT - Juventus

#9
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

NABY KEITA - Liverpool

#10
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

YOURI TIELEMANS - Leicester City

#11
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

YERY MINA - Everton .

#12
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

N'GOLO KANTE - Chelsea

#13
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

MARCO ASENSIO - Real Madrid

#14
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

JESSE LINGARD - Nottingham Forest .

#15
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

CHRIS SMALLING - Roma

#16
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

İLKAY GÜNDOĞAN - Man City

#17
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

ROBERTO FIRMINO - Liverpool

#18
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

WILFRIED ZAHA - Crystal Palace

#19
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

RAPHAEL GUERREIRO - Dortmund

#20
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

DE VIRIJ - Inter

#21
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

ADAMA TRAORE - Wolwes

#22
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

JEFFERSON LERMA - Bournemouth

#23
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

ANGEL DI MARIA - Juventus

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