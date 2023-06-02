Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü bu listede! Şok detayı açıkladılar...

2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'de gelecek sezon ise büyük bir rekabet olacak gibi güzüküyor. Bu noktada Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da çok sıkı şekilde çalışarak kendisine faydalı olabilecek oyuncuların peşine şimdiden düştü. İşte dünya yıldızlarıyla dolu ve sezon sonunda serbest kalacak o isimler