  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ay’a gerçekten gidildi mi: NASA’nın en büyük sınavı Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde... Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı Dışarıdan almaya gerek kalmayacak! Evde yapılan poğaçanın hamurunu kabartmanın doğal yolu Uzman isim açıkladı! Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı... İşte İlk 10 kritik belirti! Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi Yeni yılda liste değişti! İşte konut fiyatı en pahalı ve ucuz iller Hollanda devi kapıya dayanmışta oysa ki... Fred Fenerbahçe'ye kaldı Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki… İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

Türkiye'nin savunma alanındaki atılımları devam ederken Samsun'da yeni bir fabrika kuruluyor. Kentte istihdam oluşturması beklenen tesiste 15 bin adet uçak bombası üretimi yapılacak.

1
#1
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

MKE Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kıyak, MKE’nin küresel tanınırlığında önemli bir sıçrama yaşandığını belirterek, şirketin Defense News Top 100 listesinde ilk kez 2024’te 84’üncü, 2025’te ise 80’inci sıraya yükseldiğini söyledi. 1,2 milyar dolarlık ciroya ulaşan MKE’nin, 2021’deki 159 milyon dolarlık seviyeden bugünkü noktaya gelmesinin “tarihi bir dönüşüm” olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

İhracatın, MKE açısından doğrudan üretim kabiliyeti ve yatırım anlamına geldiğini ifade eden Kıyak, 2024 ve 2025 yıllarının şirket için yatırım yılları olduğunu belirtti. Son iki yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydeden Kıyak, bunun MKE’nin 75 yıllık toplam yatırım geçmişinin onlarca katı olduğunu söyledi. Bu yatırımların somut etkisinin özellikle mühimmat üretiminde görüldüğünü aktaran Kıyak, 2023’te yıllık 4 bin adet olan topçu mühimmatı kapasitesinin, mevcut hatların yenilenmesiyle 65 bin adede çıkarıldığını açıkladı.

#3
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

Kırıkkale’de kurulan Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası ile birlikte, 2028 sonunda yıllık 1 milyon adet tam atım mühimmat kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğini vurguladı. Kıyak, MKE’nin yalnızca mühimmat gövdesi değil; barut, kovan, ateşleyici, kapsül, harp başlığı ve tapa dahil olmak üzere mühimmatı uçtan uca üretebilen nadir kuruluşlardan biri olduğunun altını çizdi.

#4
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

MKE’nin ikinci ana dönüşüm ekseninin Ar-Ge olduğunu belirten Kıyak, şirket bünyesinde beş ayrı Ar-Ge merkezi kurulduğunu söyledi. MKE’nin artık teknoloji transferi veya tersine mühendislik yapan bir yapıdan çıkarak, kendi teknolojisini geliştiren bir savunma sanayii şirketine dönüştüğünü ifade etti. Bu kapsamda TOLGA yakın hava savunma sistemi, MALAMAN mayınları, yeni nesil hafif ve ağır silah sistemleri, farklı kalibrelerde mühimmatlar ve enerjik malzemeler alanında yerli çözümler geliştirildiğini aktardı. Enerjik Malzemeler Ar-Ge Merkezi sayesinde, geçmişte dışa bağımlı olunan kritik kimyasalların yerli üretiminin de hayata geçirildiğini söyledi.

#5
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

İleri Malzemeler Ar-Ge Merkezi’nde ise kompozitler, özel alaşımlar ve mühimmat etkinliğini artıran yeni nesil malzemeler üzerinde çalışıldığını belirten Kıyak, aynı merkezde KBRN savunma sistemleri için de Türkiye’nin eksik olan birçok kabiliyetinin kazanıldığını ifade etti.

#6
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

2025 yılında önemli teslimatlar yapıldığını belirten Kıyak, MKE’nin ilk kez ağır silah ihracatı gerçekleştirdiğini ve Bangladeş’e yapılan teslimatların kullanıcı memnuniyeti sağladığını söyledi. 76 mm ve 100 mm deniz topu projelerinde önemli aşamalar kaydedildiğini, Romanya’ya NATO ülkesi olarak ilk deniz topu ihracatının gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin ve dünyanın ilk elektrikli zırhlı muharebe aracının envantere girdiğini, kalifikasyon testlerini tamamlayan aracın seri üretimine başlandığını ve 2027 sonuna kadar 50 adet teslimat planlandığını açıkladı.

#7
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

2025’te 105 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kıyak, Kuzey Makedonya’ya 105 mm BORAN ihracatının da ilkler arasında yer aldığını söyledi. Ürdün ve Moğolistan dahil 10 ülkede fişek ve tüfek montaj hatları kurulduğunu, bu yaklaşımın yalnızca satış değil sürdürülebilir savunma sanayii iş birliği hedeflediğini ifade etti. İnsan kaynağına da değinen Kıyak, 1.155 yeni personel istihdam edildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen meslek lisesi-fabrika entegrasyon programı sayesinde mavi yaka yetiştirme modelinin sahaya taşındığını söyledi. 2026 ve sonrasına ilişkin hedefleri de paylaşan Kıyak, yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni yatırımla 2028 sonunda MKE’nin mevcut kapasitesinin sekiz katına ulaşacağını, Kırıkkale’ye ek olarak Samsun Çarşamba’da uçak bombası ve dolanan mühimmat gövdeleri, Kırşehir’de KBRN ve askeri aktif karbon üretim tesislerinin devreye alınacağını belirtti.

#8
Foto - Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

Böylelikle 2028 yılı sonunda da sekiz kat, sekiz tane MKE görmüş olacaksınız. Yani şu anki mevcut durumunun sekiz katı üretebilen sistem geliştirebilen bir Makine Kimya olacak. Samsun'da yılda 15.000 adet uçak bombası yapabilecek ciddi bir rakamdır bu bir fabrika kuruyoruz. Kaynak: GDH Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon
Gündem

Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon

Nusaybin’de Türk bayrağını indirerek büyük bir provokasyona kalkışan terör örgütü PKK/YPG’nin militanı Diyar Koç, Türkiye’de tedavi edilmesi..
Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!
Gündem

Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!

Kendine yabancılaşmış, gözü ABD, ALMANYA ve İSVİÇRE’nin pırıltısından başka bir şey görmeyen sözde aydınlar anlamasa da; ecdadın adaleti ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23