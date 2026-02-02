Savunma devi Samsun'da fabrika kuruyor: 15 bin adet uçak bombası üretecekler

2025’te 105 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kıyak, Kuzey Makedonya’ya 105 mm BORAN ihracatının da ilkler arasında yer aldığını söyledi. Ürdün ve Moğolistan dahil 10 ülkede fişek ve tüfek montaj hatları kurulduğunu, bu yaklaşımın yalnızca satış değil sürdürülebilir savunma sanayii iş birliği hedeflediğini ifade etti. İnsan kaynağına da değinen Kıyak, 1.155 yeni personel istihdam edildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen meslek lisesi-fabrika entegrasyon programı sayesinde mavi yaka yetiştirme modelinin sahaya taşındığını söyledi. 2026 ve sonrasına ilişkin hedefleri de paylaşan Kıyak, yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni yatırımla 2028 sonunda MKE’nin mevcut kapasitesinin sekiz katına ulaşacağını, Kırıkkale’ye ek olarak Samsun Çarşamba’da uçak bombası ve dolanan mühimmat gövdeleri, Kırşehir’de KBRN ve askeri aktif karbon üretim tesislerinin devreye alınacağını belirtti.