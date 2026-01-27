  • İSTANBUL
Dünya
Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!
Giriş Tarihi:

Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Avrupa Birliğinin yayınladığı verilere göre, yeni otomobil satışı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,8 artarak 10 milyon 822 bin 831'e ulaştı.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2025 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları 2025'in aralık ayında 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 963 bin 319 adet oldu.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Geçen yılın tamamında toplam satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 yükselerek 10 milyon 822 bin 831'e çıktı.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Birlik üyesi ülkelerde 2025 yılında satılan yeni otomobillerin yüzde 34,5'i hibrit, yüzde 26,6'sı benzinli, yüzde 17,4’ü elektrikli, yüzde 9,4’ü fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,9’u dizel ve yüzde 3,3'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Böylece, geçen yıl AB'de tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobil modellerinin toplam satışlardaki payı yüzde 61,3 olarak gerçekleşti.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Geçen yıl satılan yeni otomobillerin 3 milyon 733 bini hibrit, 2 milyon 880 bini benzinli, 1 milyon 880 bini elektrikli, 1 milyon 16 bini fişli hibrit, 960 bini dizel ve 353 bini diğer yakıtlı modeller oldu.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Üreticilere göre, 2025 yılında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 988 bin 870 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu 1 milyon 660 bin 155 otomobil sattı.

Foto - Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi!

Renault Grubu ise 1 milyon 239 bin 693 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

