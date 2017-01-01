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Benzersiz bir şehir: Efes Antik Kenti

  • Efes Antik Kenti, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyorUNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve yılda ortalama bir milyon kişinin ziyaret ettiği İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

  • Tarih öncesi dönemden itibaren Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri süresince yaklaşık 9000 yıl yerleşim yeri olarak kullanılmış antik kentin kalıntıları önemli turizm noktaları arasında yer alıyor.

  • Tarihte tamamen mermerden yapılan tek şehir olarak bilinen Efes, liman kenti, ticaret, kültür ve sanatta ilerlemeleri nedeniyle antik çağın uygarlık merkezi olarak öne çıkıyor.

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