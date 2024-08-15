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Spor
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Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

2024-08-15 13:57:06
Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Son dakika haberi: UEFA Süper Kupa'yı Atalanta'yı 2-0 yenerek müzesine götüren Real Madrid'de gündem yine Arda Güler oldu. Los Galacticos'un yıldız isimleri maç sonrası milli futbolcumuza övgüler yağdırdı. Bu arada Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yan yana oturduğu kupa töreninde çekilen fotoğrafta İtalyan teknik adamın genç yıldıza ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Son dakika haberi: Real Madrid'in Atalanta'yı 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandığı maç sonrası Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le olan fotoğrafı gündeme oturdu. İspanyol basını, Ancelotti'nin milli futbolcumuza ne söylediğini yazdı.

#2
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Atalanta ile karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanılan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

#4
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Júnior'un yerine oyuna girdi.

#5
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Arda Güler, bu süper kupa galibiyetiyle birlikte Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kazandı.

#6
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Arda Güler, İspanyol ekibine geldiğinden beri toplam 13 maçta forma giyerek 6 gol attı. Milli futbolcumuza maç sonrası Jude Bellingam ve Thibaut Courtois'dan da övgü dolu sözler geldi.

#7
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

İngiliz Bellingam, "Arda Güler'i çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor.

#8
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Çok alçakgönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Real Madrid'in başarılı file bekçisi Thibaut Courtois ise Arda Güler için şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

"Arda benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan.

#11
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak."

#12
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA MÜJDELİ HABER

#13
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Süper Kupa zaferi sonrası Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le konuştuğu fotoğraf gündeme oturmuştu.

#14
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Defensa Central'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam,

#15
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Süper Kupa'da yalnızca birkaç dakika süre alan Arda Güler'e sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini söyledi.

#16
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Arda'ya Mallorca maçında daha fazla oynama şansu bulacağını söyleyen Ancelotti, genç oyuncuya bunu hak ettiğini dile getirdi.

#17
Foto - Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

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