Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda
Küresel bellek piyasası 2026’ya sert girdi. Arz darboğazı ve yapay zekâ odaklı talep, DRAM ve NAND fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Yeni zamların yolda olduğu belirtiliyor.
Counterpoint Research tarafından yayımlanan son analiz, 2026’nın ilk çeyreğinde bellek piyasasında olağanüstü bir fiyat şoku yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre PC ve sunucu segmentlerinde kullanılan DRAM ve NAND fiyatları, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 90’ın üzerinde artış gösterdi.
Araştırma Şubat 2026 verilerine dayanmasına rağmen, çeyrek tamamlandığında ortalama artış oranının daha da yukarı çıkması bekleniyor. Böylece küresel bellek pazarı, son on yılların en sert fiyat sıçramalarından birine tanıklık etmiş oldu.
Raporda, yalnızca geleneksel DRAM ve NAND değil, yapay zekâ sistemlerinde kritik öneme sahip HBM (High Bandwidth Memory) fiyatlarının da tarihi zirvelere ulaştığı vurgulandı.
2025’in son çeyreğinde PC pazarında bellek fiyatları yüzde 35, NAND fiyatları yüzde 20 artmıştı. Sunucu tarafında ise tablo daha sertti: DRAM yüzde 76, NAND ise yüzde 60 yükselmişti. 2026’nın ilk çeyreğiyle birlikte bu artış ivmesi katlanarak devam etti.
PC VE SUNUCU PAZARINDA ZAM DALGASI Counterpoint’in tahminlerine göre: PC tarafında; DRAM fiyatları: ?’ın üzerinde, NAND fiyatları: 0’ü aşan artış Sunucu pazarında; DRAM fiyatları: ? civarı NAND fiyatları: ? seviyesinde.
Bu sert artışlar, üreticileri de zorunlu strateji değişikliğine itti. OEM’lerin, cihaz başına kullanılan bellek miktarını azalttığı ya da LPDDR5 gibi fiyat baskısı daha kontrollü çözümlere yöneldiği belirtiliyor.
Fiyat artışları son kullanıcıyı zor durumda bırakırken, bellek üreticileri açısından tablo oldukça parlak. Genel amaçlı DRAM kâr marjları, 2025’in son çeyreğinde yüzde 60 seviyesine ulaşarak ilk kez HBM marjlarının önüne geçti.
Analistler, 2026’nın ilk çeyreğinin DRAM kârlılığı açısından tarihsel bir zirve olacağını öngörüyor. Bu durum, üreticilerin kapasite artırımı konusunda neden temkinli davrandığını da açıklıyor.
Raporda, 2026’nın ikinci çeyreği için yüzde 15 ila yüzde 20 arasında ek bir fiyat artışı öngörülüyor. Ancak yapay zekâ odaklı donanımlara yönelik talebin beklenenden daha güçlü seyretmesi halinde bu tahminlerin yukarı yönlü revize edilebileceği vurgulanıyor.
Özellikle üst seviye DDR5 bellek kitlerinde, bazı ürünlerin fiyatlarının 2025 sonuna kıyasla 3 ila 5 katına çıktığı ifade ediliyor. NAND tarafında da benzer bir eğilim söz konusu.
Sektör kaynaklarına göre bellek ve NAND fiyatlarındaki yükselişin 2027 yılı boyunca devam etmesi muhtemel. Piyasada gerçek bir normalleşmenin ise en erken 2027’nin ikinci yarısı ya da 2028’in ilk aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Kısacası, yapay zekâ çağının yakıtı olan bellekler, önümüzdeki dönemde hem teknoloji sektörünün hem de tüketicinin en pahalı bileşenlerinden biri olmaya devam edecek. Haber Kaynağı: Wcc Ftech
