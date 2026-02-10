  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda J-20S yeni bir meydan okuma! ABD'ye karşı oyunun kurallarını değiştiriyor Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar İtiraf geldi: İzmir'i vuracaktık, geceleyin bizi iki dakika alarmına geçirdiler Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş Rusya'yı şaşırtan Türkiye gelişmesi! Son rakamlara inanamadılar Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar
Teknoloji-Bilişim
13
Yeniakit Publisher
Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Küresel bellek piyasası 2026’ya sert girdi. Arz darboğazı ve yapay zekâ odaklı talep, DRAM ve NAND fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Yeni zamların yolda olduğu belirtiliyor.

#1
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Counterpoint Research tarafından yayımlanan son analiz, 2026’nın ilk çeyreğinde bellek piyasasında olağanüstü bir fiyat şoku yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre PC ve sunucu segmentlerinde kullanılan DRAM ve NAND fiyatları, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 90’ın üzerinde artış gösterdi.

#2
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Araştırma Şubat 2026 verilerine dayanmasına rağmen, çeyrek tamamlandığında ortalama artış oranının daha da yukarı çıkması bekleniyor. Böylece küresel bellek pazarı, son on yılların en sert fiyat sıçramalarından birine tanıklık etmiş oldu.

#3
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Raporda, yalnızca geleneksel DRAM ve NAND değil, yapay zekâ sistemlerinde kritik öneme sahip HBM (High Bandwidth Memory) fiyatlarının da tarihi zirvelere ulaştığı vurgulandı.

#4
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

2025’in son çeyreğinde PC pazarında bellek fiyatları yüzde 35, NAND fiyatları yüzde 20 artmıştı. Sunucu tarafında ise tablo daha sertti: DRAM yüzde 76, NAND ise yüzde 60 yükselmişti. 2026’nın ilk çeyreğiyle birlikte bu artış ivmesi katlanarak devam etti.

#5
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

PC VE SUNUCU PAZARINDA ZAM DALGASI Counterpoint’in tahminlerine göre: PC tarafında; DRAM fiyatları: ?’ın üzerinde, NAND fiyatları: 0’ü aşan artış Sunucu pazarında; DRAM fiyatları: ? civarı NAND fiyatları: ? seviyesinde.

#6
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Bu sert artışlar, üreticileri de zorunlu strateji değişikliğine itti. OEM’lerin, cihaz başına kullanılan bellek miktarını azalttığı ya da LPDDR5 gibi fiyat baskısı daha kontrollü çözümlere yöneldiği belirtiliyor.

#7
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Fiyat artışları son kullanıcıyı zor durumda bırakırken, bellek üreticileri açısından tablo oldukça parlak. Genel amaçlı DRAM kâr marjları, 2025’in son çeyreğinde yüzde 60 seviyesine ulaşarak ilk kez HBM marjlarının önüne geçti.

#8
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Analistler, 2026’nın ilk çeyreğinin DRAM kârlılığı açısından tarihsel bir zirve olacağını öngörüyor. Bu durum, üreticilerin kapasite artırımı konusunda neden temkinli davrandığını da açıklıyor.

#9
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Raporda, 2026’nın ikinci çeyreği için yüzde 15 ila yüzde 20 arasında ek bir fiyat artışı öngörülüyor. Ancak yapay zekâ odaklı donanımlara yönelik talebin beklenenden daha güçlü seyretmesi halinde bu tahminlerin yukarı yönlü revize edilebileceği vurgulanıyor.

#10
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Özellikle üst seviye DDR5 bellek kitlerinde, bazı ürünlerin fiyatlarının 2025 sonuna kıyasla 3 ila 5 katına çıktığı ifade ediliyor. NAND tarafında da benzer bir eğilim söz konusu.

#11
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Sektör kaynaklarına göre bellek ve NAND fiyatlarındaki yükselişin 2027 yılı boyunca devam etmesi muhtemel. Piyasada gerçek bir normalleşmenin ise en erken 2027’nin ikinci yarısı ya da 2028’in ilk aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

#12
Foto - Bellek fiyatlarında tarihi artış! Zamlar yolda

Kısacası, yapay zekâ çağının yakıtı olan bellekler, önümüzdeki dönemde hem teknoloji sektörünün hem de tüketicinin en pahalı bileşenlerinden biri olmaya devam edecek. Haber Kaynağı: Wcc Ftech

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!
Gündem

Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!

CHP içerisinde sular durulmuyor, istifalar ve küfürler havada uçuşuyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN’ın CHP’den istifa kararını ..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Siyaset

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a tepki gösterirken güldürdü...
Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap
Gündem

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap

Sayın Bilal Erdoğan’ın son dönemde medyada ve halkın arasında daha sık boy göstermesi, siyaset kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Bu h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23