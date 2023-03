Kuran ve sünnete uyan bir ilimle ve kesin olarak Allah’a inanmak, farzdır. İkinci olarak, Hz Adem’le (as) başlayan Hz Nuh (as) Hz İbrahim (as) Hz Musa (as) gibi belli başlı peygamberler ve diğerleriyle devam eden peygamberlerin sonuncusunun peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu kabul et. Kuran’ın en son kitap ve Allah’ın hak sözü olduğunu kabul et. Medyanın, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kişiler ve gruplar hakkında söylediklerine asla inanma. Küfür, her zaman gerçek Müslümanlara karşı olacaktır ve sen onlarla aynı tarafta olma.