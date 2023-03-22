Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!

"SİLAH VE PATLAYICI MADDE YIĞINAĞI YAPMIŞTIR" - Terör örgütü PKK, silahlı ve siyasi faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde HDP/DBP'li belediye yönetimlerinin bulunduğu merkezlerde silah ve patlayıcı madde yığınağı yaptı. Ayrıca sözde mahkeme kurma ve vergi toplama gibi yasadışı eylemlerle bölgede devlet otoritesini tahrip eden ayrı bir hukuki ve siyasi düzen kurma teşebbüsünde bulundu.