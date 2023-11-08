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Ekonomi
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Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

2023-11-08 11:54:31
Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz birçok ülkede etkisini gösterirken bu kez ünlü Türk et üreticisi konkordato ilan etti.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Merhabahaber'de yer alan habere göre, dünya genelinde etkisini artıran küresel ekonomik krizin sonucunda birçok firma ya konkordato ilan ediyor ya da iflas ediyor Ekonomik yönden en güçlü olan ülkeler listesinde yer alan Almanya'da bile son aylarda onlarca dev firma iflas etti.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Döviz kurundaki ani yükseliş, enflasyon rakamlarının zirveye tırmanışı ve banka faizlerinin yükseltilmesi ekonomi dünyasına zora soktu.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Özellikle bankaların işletmelere eskisi gibi kredi desteğinde bulunmaması büyük etken. Finansman sorunun çözemeyen dev firmalar bu yüzden ilk etapta konkordato ilan ediyor.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Sıkıntılar çözülmezse konkordato iflasla sonuçlanıyor. Son olarak Türkiye'nin en meşhur et markaları arasında yer alan bir firma konkordato ilan etti.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Bahsi geçen firma kısa süre önce 900 milyon lira yatırım yapmıştı. Bu yatırımların yapıldığı şehirler ise Konya ve Antalya olarak açıklandı. Et sektöründe lider olan firmanın 1950 yılında kurulduğu öğrenildi. 73 yıllık geçmişe sahip olan firmanın konkordato ilan etmesi sektör temsilcilerini çok şaşırttı.

#6
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Hacıince Et Ürünleri Pazarlama AŞ ve Al-Et Alanya Entegre Et Tesisleri AŞ için kısa süre önce konkordato talebinde bulunulmuştu.

#7
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Mahkeme, 2 Haziran itibarıyla şirket ve sahipleri için tedbir kararı vermişti. Bu kararla birlikte ilgili şirket ve kişiler hacizlere karşı koruma altına alındı. Hacıince Et Ürünleri Pazarlama AŞ'nin Konya'da dev bir et entegre tesisi bulunuyor. Konya Beyşehir'de 1000 dönüm arazi üzerinde kurulu çiftlikte ise 2 bin 500 tane büyükbaş hayvan yer alıyor. Meşhur marka Hacıince hakkında 1 yıl konkordato süresi ilan edildi.

#8
Foto - Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 493282 sicil nosunda kayıtlı olan AL-ET ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 493459 sicil nosunda kayıtlı olan HACIİNCE ET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 11707613028 TC Kimlik Numaralı AHMET HACIİNCE, 11716612746 TC Kimlik NumaralıHASAN HACIİNCE, 11713612800TC Kimlik Numaralı HÜSEYİN HACIİNCE,11704613182 TC Kimlik Numaralı MUHAMMET EMİN HACIİNCE'nin talebinin kabulü ile davacılar yararına 2004 sayılı İİK'nun 289/1 maddesi uyarınca 01/11/2023 günü saat 14:43'ten itibaren başlamak üzere 1 YIL SÜREYLE KESİN MÜHLET verilmesine karar verilmiştir.

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