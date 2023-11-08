Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 493282 sicil nosunda kayıtlı olan AL-ET ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 493459 sicil nosunda kayıtlı olan HACIİNCE ET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 11707613028 TC Kimlik Numaralı AHMET HACIİNCE, 11716612746 TC Kimlik NumaralıHASAN HACIİNCE, 11713612800TC Kimlik Numaralı HÜSEYİN HACIİNCE,11704613182 TC Kimlik Numaralı MUHAMMET EMİN HACIİNCE'nin talebinin kabulü ile davacılar yararına 2004 sayılı İİK'nun 289/1 maddesi uyarınca 01/11/2023 günü saat 14:43'ten itibaren başlamak üzere 1 YIL SÜREYLE KESİN MÜHLET verilmesine karar verilmiştir.