Beklenmedik gelişme! Ünlü Türk et firması konkordato ilan etti

Merhabahaber'de yer alan habere göre, dünya genelinde etkisini artıran küresel ekonomik krizin sonucunda birçok firma ya konkordato ilan ediyor ya da iflas ediyor Ekonomik yönden en güçlü olan ülkeler listesinde yer alan Almanya'da bile son aylarda onlarca dev firma iflas etti.