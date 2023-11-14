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Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

2023-11-14 00:34:31
Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, milli araya 2. sırada girdi. Son zamanlarda yaptığı transferlerle dünya basınında dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, 20 milyon Euro'luk yıldız orta sahayı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Trendyol Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, son olarak Volkan Demirel önderliğindeki Hatayspor'a konuk oldu.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Milli ara öncesi son maçına çıkan Cimbom, deplasmandan 2-1 mağlup oldu ve bu skorla beraber 31 puanda kaldı.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

12 haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada kaldı.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

DEVLER LİGİ'NDE ZAMAN DARALIYOR

#5
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Sabah'a göre; Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın 4 maç sonunda 4 puanı bulunuyor.

#6
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Grubunda 3. sırada yer alan Aslan'ın bir üst tura yükselmesi için Manchester United ve Kopenhag'tan puan alması gerekiyor.

#7
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

YÖNETİMDEN ICARDI PLANI

#8
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Galatasaray'da, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş karşılaşmasında Rachid Ghezzal ile girdiği mücadele sonrası sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuna milli ara sonrası bakılacak.

#9
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsünün tam olarak iyileşmesi için milli arada tedavisine devam edilip oyuncuya da izin verilmesi bekleniyor.

#10
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Bir süredir sakat şekilde sahada yer alan 30 yaşındaki golcü, sırasıyla çıktığı Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında sahada yerini aldı fakat bu maçlar öncesinde gösterdiği performansın da gerisinde kaldı.

#11
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

ORTA SAHAYA YILDIZ İSİM Ara transfer dönemi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Benfica'dan orta saha oyuncusu Florentino Luis'i gündemine aldı.

#12
Foto - Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Portekiz'de Portekiz'de oynanan Benfica-Sporting Lizbon derbisini Luis'i tribünden takip etti. Sporting karşısında 64 dakika sahada kalan 24 yaşındaki oyuncu başarılı performansıyla göz doldurdu. Cenk Ergün'ün listesinden Portekizli yıldızın yanı sıra başka isimler de var. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe'yle de anılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

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