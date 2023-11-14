2023-11-14 00:34:31 Beklenmedik gelişme! Cimbom'dan 20 milyon Euro'luk transfer... Flaş açıklama! Yeni dönem başlıyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, milli araya 2. sırada girdi. Son zamanlarda yaptığı transferlerle dünya basınında dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, 20 milyon Euro'luk yıldız orta sahayı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...