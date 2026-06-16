Bedava fiyata alınan madenden resmen hazine çıktı: 37 milyar dolarlık rezerv bulundu
Yeterli rezerv bulunmadığı yönünde görüş bildirilen dev madende 37 milyar dolarlık nadir toprak elementi keşfedildi. Söz konusu keşif gündeme oturdu.
Yeterli rezerv bulunmadığı yönünde görüş bildirilen dev madende 37 milyar dolarlık nadir toprak elementi keşfedildi. Söz konusu keşif gündeme oturdu.
İş insanı Randall Atkins tarafından 2011 yılında yaklaşık 2 milyon dolar bedelle satın alınan Wyoming’deki Brook Madeni, gerçekleştirilen son analizlerin ardından küresel piyasaların dikkatini çeken stratejik bir üretim merkezine dönüştü. İlk aşamada yalnızca kömür üretimi amacıyla işletilmesi planlanan sahada, ABD Enerji Bakanlığına bağlı araştırmacılarla ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda yüksek ekonomik değere sahip nadir toprak elementleri tespit edildi.
Keşfedilen stratejik mineraller modern teknolojinin temelini oluştururken brüt rezerv değerleri uzmanlar arasında teknik tartışmalara yol açıyor
Maden sahasında yürütülen sondaj ve laboratuvar analizleri; neodimyum, praseodimyum, disprosyum ve terbiyum gibi kritik elementlerin varlığını ortaya koydu. Elektrikli araç bataryaları, rüzgâr türbinleri ve savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojik sistemlerin imalatında vazgeçilmez kabul edilen bu bileşenlerin toplam brüt değerinin 37 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.
Ancak madencilik sektörü uzmanları, bu rakamın doğrudan elde edilecek net bir geliri temsil etmediğini, yer altındaki işlenmemiş cevherin tahmini piyasa değerini yansıttığını belirterek operasyonel maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor.
Nadir toprak elementleri piyasası genelindeki küresel hegemonya karşısında yerli kaynakları artırmayı hedefleyen ABD, Brook Madeni'ni stratejik yatırım planlamaları arasına dahil etti.
Maden işletmesini yürüten Ramaco Resources şirketi, 2025 yılı itibarıyla sahada ilk üretim faaliyetlerine başlandığını ve tesisin ülkenin ilk entegre kömür ve nadir element üretim merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını açıkladı.
Projenin ticari geleceğine yönelik çalışmalar sürerken, Ramaco Resources şirketi 2026 yılında bir grup yatırımcı tarafından açılan toplu dava ile karşı karşıya kaldı.
Davacılar, şirketin madenin potansiyeli hakkında kamuoyunu ve piyasaları abartılı açıklamalarla yanılttığını iddia ederken, şirket yönetimi yöneltilen tüm suçlamaları reddeden bir duruş sergiliyor. Projenin gerçek ekonomik başarısının bu hukuki süreçlerin yanı sıra çıkarma ve işleme tesislerinin tam kapasiteyle tamamlanmasına bağlı olduğu belirtiliyor.
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