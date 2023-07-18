BEDAŞ'tan peş peşe uyarı! Saat verildi... İstanbul elektriksiz kalacak!

ARNAVUTKÖY İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BAŞÖZ, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, BİRTAN, CİHANER, DAL, DALGAKIRAN, DÜLDÜL, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FERDA, FİLİKA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, NİŞAN, OFLAZ, OSMANGAZİ, SELMAN, SEMİH, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, İNCE, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, CİHANGÜL, DEVELİ, DİLAVER, ERDEMİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, OSMANGAZİ, PAK, SEYYAH, SİMA, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, NEZİH, İRADE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.