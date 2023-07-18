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BEDAŞ'tan peş peşe uyarı! Saat verildi... İstanbul elektriksiz kalacak!

2023-07-18 08:24:15
BEDAŞ'tan peş peşe uyarı! Saat verildi... İstanbul elektriksiz kalacak!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) onarım, bakım ve yatırım çalışmaları yapmayı sürdürüyor. Söz konusu çalışmalar yapılırken vatandaşların ve BEDAŞ çalışanlarının güvenliği için elektrikler çalışma saatlerinde kesiliyor. BEDAŞ, 18 Temmuz Salı günü İstanbul’da 17 ilçe elektriklerin kesileceğini bildirdi.

#1
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İŞTE İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

#2
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ARNAVUTKÖY İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BAŞÖZ, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, BİRTAN, CİHANER, DAL, DALGAKIRAN, DÜLDÜL, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FERDA, FİLİKA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, NİŞAN, OFLAZ, OSMANGAZİ, SELMAN, SEMİH, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, İNCE, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, CİHANGÜL, DEVELİ, DİLAVER, ERDEMİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, OSMANGAZİ, PAK, SEYYAH, SİMA, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, NEZİH, İRADE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#3
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ARNAVUTKÖY İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah CANBEY, DALYAN, FARABİ, GONCA, GÜLŞEN, HALİDE EDİP ADIVAR, NEZAKET, PİR SULTAN ABDAL, SEYYARE, ÖZGENALP, ŞENGÜN sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ARNAVUTKÖY İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, AYFER, BALABAN, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, İLKBAHAR, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 18/07/2023 09:30:00 - 18/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#5
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ARNAVUTKÖY İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#6
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AVCILAR İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 18/07/2023 00:01:00 - 18/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#7
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AVCILAR İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, GECE SEFASI sk bölgelerinde 18/07/2023 00:01:00 - 18/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#8
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AVCILAR İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KÖROĞLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 107., 77., 78., 79., 80., 95., 96., 98., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#9
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BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk / SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, GÜL, KAVAKLI, KAVAKLIK, LALE 2, MİMOZA, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ÇİLİNGİR, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 05:55:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#11
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BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAYALIK sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#12
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BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇEŞME mah sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#13
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BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK, KOR, YALÇIN KOREŞ, ÇINAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 58., 59., 62., 63., MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA, YALÇIN KOREŞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#14
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BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, ÖDÜL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAĞCILAR, MERİÇ, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BAŞAKŞEHİR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 18/07/2023 02:00:00 - 18/07/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#16
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BAŞAKŞEHİR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 29 EKİM, 29 MAYIS, HANEDAN, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TOPÇUOĞLU, YAVUZHAN sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#17
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BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTE, EFTELYA, EMİRHAN, FİLİZ, MİNE, TUĞRUL, YENİDOĞAN, YEŞİLÇİMEN, ZAMBAK, ZERDALİ sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#18
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BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BADEM, FISTIKLI KÖŞK, FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI, GÜLİSTAN, KAVURMACI ÇIKMAZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MERDİVENÜSTÜ, PALANGA, SARIBAL, YEREBATAN, ÇEVİRMECİ, ÇOPUR AHMET sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#21
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BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, FARUK CANITEZ, HÜSNÜ SAVMAN, MEHMET ALİ BEY, SERENCEBEY YOKUŞU, TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk / TÜRKALİ mah LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, TÜRKÇEŞME sk / YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#22
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BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah DEREBOYU, KUMBARACIBAŞI, MÜVERRİH SADETTİN, SAADET sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, KARAKAVAK, KİREÇHANE, MUMHANE, SEKBANLAR sk / KÜLTÜR mah PALACI, SEKBANLAR sk bölgelerinde 18/07/2023 12:00:00 - 18/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#24
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BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARANTİNA sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, NAKKAŞ ÇIKMAZI, OTÇU, TIMARCI, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAHKULU sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah OSMANZADE sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#25
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BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah HAREMAĞASI, KEMAL TÜREL, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk / HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#26
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BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 18/07/2023 12:00:00 - 18/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#27
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BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 18/07/2023 12:00:00 - 18/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#28
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ÇATALCA İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ÇAYIR sk / KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk / OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KERİM ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk / ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KAYANDERE, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, SIVAT, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#29
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ÇATALCA İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ÇAYIR sk / KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk / OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KERİM ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk / ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KAYANDERE, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, SIVAT, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#30
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ESENYURT İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 166., HARAMİDERE YOLU sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#31
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ESENYURT İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KÖROĞLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 107., 77., 78., 79., 80., 95., 96., 98., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#32
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ESENYURT İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-172, G-523 sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#33
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ESENYURT İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#34
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ESENYURT İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 18/07/2023 13:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#35
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EYÜPSULTAN İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.DOĞA, 10.GÜL, 2.ÇAYIR, 3.ZAMBAK, ARDINÇ, BİLGE, CEBECİ, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, LAVANTA, MİS, PİRAMİT, SOYDAN, SÜVARİ, YUNUS, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 18/07/2023 01:00:00 - 18/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#36
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İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 2.FULYA, AĞAÇLI, GELİNCİK, KÜHEYLAN, OZAN, SAYA YOLU, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, YENİYOL, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ sk / ÇIRÇIR mah AŞIK VEYSEL, SAYA YOLU, YAY sk bölgelerinde 18/07/2023 12:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#37
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GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., 1057., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1072/1., İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103., 1113., 1113/2., 1114., 1116., GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, NAMIK KEMAL, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#38
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GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN, BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, SİPAHİ, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZİYA PAŞA, ÖZYURT sk / SANAYİ mah ERGENEKON, ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA, SİNAN PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#39
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GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, GÖREN, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#40
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GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKARSU, AKTAŞ, ARMAĞAN, ATAKAN, ATALAY, KORAY, MANOLYA, TOPÇU, ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 18/07/2023 11:00:00 - 18/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#41
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GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, GÜLDALI, GÜLSEVER, KAYACIK, LADİN, SELVİ, YILDIRIM sk bölgelerinde 18/07/2023 18:00:00 - 18/07/2023 23:59:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#42
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KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU sk bölgelerinde 18/07/2023 00:01:00 - 18/07/2023 03:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#43
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KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 328., 332. sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#44
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KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET sk / TEVFİKBEY mah 1.AYLA, 1.KARAKOL, 1.YOKUŞ, 2.BÜLENT, 2.ÇEŞME, 2316., 2320., 3.DİLEK, 6.YILDIRIM, AVCILAR, AYGÜN, AĞRI, CEVİZLİ, DOKTOR ALİ DEMİR, DİLEK ÇIKMAZI, ERMAN, HAYIRLI, KÜÇÜK, MEKTEP, MERKEZ, MUAMMER AKSOY, SEÇKİN, TAŞLIK, YAY, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#45
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SARIYER İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., 130., 131., 132., 133., 137., 180., 208., AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, ŞEHİT ERSİN KURT sk bölgelerinde 18/07/2023 00:00:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#46
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SARIYER İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ALANTOPU ÇIKMAZI, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜLFEM, KAVAKCI ÇIKMAZI, ORTA CAMİİ, ÇAN ÇİÇEĞİ, ÇEŞMELİ, ÇUVALCI, ÖZ KAVAKLIDERE, ÖZ SAFRAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#47
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SARIYER İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#48
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SARIYER İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#49
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SARIYER İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#50
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İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/07/2023 09:30:00 - 18/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#51
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İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., AYAZMA, BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., DÖNMEZ, NİŞANCI ÇIKMAZI, SEYHAN, SOĞUKSU , TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#52
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İSTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 18/07/2023 13:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#53
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SARIYER İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BEGONVİL, BÜLBÜLCÜ, ERGENE NEHRİ, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 18/07/2023 13:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#54
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SİLİVRİ İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk c bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#55
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SİLİVRİ İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 208., 2084., 2085., 2089., 2091., 2092., 2093., 2095., 2096., 2098., 2099., 2100., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2110., 2121., 2123. sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#56
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SİLİVRİ İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#57
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İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#58
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ŞİŞLİ İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -HALİL RIFAT PAŞA mah sk bölgelerinde 18/07/2023 09:00:00 - 18/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#59
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SİLİVRİ İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah 1. HAKAN, 2. HAKAN, DARÜLACEZE YOLU, ERDEK, EVREN, GÜZELBAHÇE 1, TURANBEY, İNCİ sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#60
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SULTANGAZİ İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk bölgelerinde 18/07/2023 00:05:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#61
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SULTANGAZİ İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 80., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 18/07/2023 00:05:00 - 18/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#62
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SİLİVRİ İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 18/07/2023 10:00:00 - 18/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#63
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ZEYTİNBURNU İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YEDİKULE ÇIRPICI YOL sk bölgelerinde 18/07/2023 00:01:00 - 18/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#64
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ZEYTİNBURNU İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YEDİKULE ÇIRPICI YOL sk bölgelerinde 18/07/2023 00:01:00 - 18/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NATO, Kosova'nın Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları almasına tepki mesajı: Yapılan açıklamada Kosova'nın hava sahasından KFOR'un sorumlu olduğu..
Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!
Dünya

Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!

Irak'ın güneyindeki Basra'da Sünnilere ait 3 asırlık bir caminin İran destekli Şii yönetim tarafından yıkıldığı bildirildi.
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