BDDK’dan kritik karar! Kredi kartı borcu olanlar dikkat

KARARIN TAM METNİ BDDK tarafından yapılan bilgilendirmedeki ayrıntılar ise şöyle; Kurulun 29.01.2026 tarihli toplantısında, 28.01.2026 tarih ve E-24049440-045.01-179866 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 1- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 14 üncü maddesi ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca; 3 AY İÇİNDE BAŞVURU GEREKLİ A) İşbu Karar tarihi itibarıyla; son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, kart hamilleri tarafından Karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine, B) Yeniden yapılandırma aylık taksit tutarının ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenmesine, C) Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde ellisi ödeninceye kadar ilgili Bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına, Ç) Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmının limit aşımı olarak değerlendirilmemesine,