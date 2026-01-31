  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açık açık ilan ettiler! Bu bomba tüm dertleri unutturur cinsten... Ve Kante sonunda patladı: 2 cümleyle Fenerbahçe ateşini yaktı! Bitti bu iş İstanbul’a kar ne zaman geliyor? İki gün için önemli uyarı var Türkiye’den, skandal “Kıbrıs” kararına sert tepki! Resmen çileden çıkardılar Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı Kanal D'nin 'Eşref Rüya' dizisinde Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal Trump'ın cambaza bak oyunu: Saldırganlığının arkasında o belgeler mi var? Nihayet yeni eldiven alınacak... Galatasaray istemişti: Beşiktaş alabilir! Dünyaya açık açık ilan ettiler: “Operasyonel kabiliyetimizi Türk teknolojisiyle uçuracağız”
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Gündemi sallayan yorum! "Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi sallayan yorum! “Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı”

Yalan haber çukuru haline gelen sosyal medyada özellikle Müslümanlara yönelik dezenformasyon içeren laikçi saldırılar hız kesmeden devam ediyor.

1
#1
Foto - Gündemi sallayan yorum! "Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı"

Afganistan’da Şeriat ilan edildikten sonra “kadınların erkeklere bakmasının bile yasaklandığını” iddia ederek gerçekle ilgisi olmayan saçmalıkları gündeme getiren seküler medya, son olarak kızların eğitim almasının yasaklandığını ileri sürdü.

#2
Foto - Gündemi sallayan yorum! "Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı"

Halbuki Taliban yönetimi, üniversitelerde yapılacak düzenleme için kısa süreliğine eğitimin durduğunu ve devrimden önce Amerika’nın belirlediği müfredat ve eğitim sistemine karşı kendi sistemlerini oturttuktan sonra okulların tekrar açılacağını söylemişti.

#3
Foto - Gündemi sallayan yorum! "Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı"

Kız çocuklarına eğitimin yasaklandığı yönündeki haberlerin tekrar dolaşıma girmesinin ardından tarihçi – yazar Şevki Karabekiroğlu’ndan çok konuşulan bir yorum geldi.

#4
Foto - Gündemi sallayan yorum! "Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı"

Sosyal medyada yalan haberlerin yayıldığını vurgulayan Karabekiroğlu, “Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı” diyerek ses getiren bir paylaşım yaptı.

#5
Foto - Gündemi sallayan yorum! "Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı"

Karabekiroğlu şunları yazdı: “Afganistan'da kız çocuklarının eğitimi yasaklandı mı tam emin değilim bu tür yalan haberler çok çıkıyor çünkü. Ama laik Türkiye'de yasaklandığını çok iyi biliyorum. Çünkü gözlerimde gördüm. Bilhassa 28 Şubat döneminde”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

CHP denilen hasta beyin alkolü savunur, ahlaksızlığı ve sapıklığı savunur, batı emperyalizmine, siyonizme ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yasakladığı masonlara sahip çıkar, onlara Devletimizi şikayet eder, kaos çıkarmaya çalışır, belediyeleri devleti soyar, rüşvet mafyası kurar, Kur'an ı Kerim kurslarını kapatır, hocalarını zindanlara koyar, tesettürlü kızlarımıza okulları kapatır, zor kullanır, camilerimizde Ezan ı Muhammediye'yi sözde Türkçe'leştirip bozarak okutturur, şefleri İsmet İnönü ise Mustafa Kemal Atatürk ölünce paralara kendi resmini bastırır ve resmi dairelere kendi resmini astırır, şeytan ı laini n hizmetkarıdır onlar.... Bu millet onları almış satmıştır... Riyakarlık, yalan, dolan, iftira karakterleridir.... .. Onlar her zaman sandığa gömüleceklerdir....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması
Ekonomi

2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde..
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli!
Dünya

Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli!

Filistin'de 2006 seçimlerindeki Hamas'ın zaferini kabullenemeyip yönetimi bırakmayan Abbas yönetimi, Hamas'ın Filistin seçimlerine katılımın..
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23