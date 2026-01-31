Gündemi sallayan yorum! “Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı”
Yalan haber çukuru haline gelen sosyal medyada özellikle Müslümanlara yönelik dezenformasyon içeren laikçi saldırılar hız kesmeden devam ediyor.
Afganistan’da Şeriat ilan edildikten sonra “kadınların erkeklere bakmasının bile yasaklandığını” iddia ederek gerçekle ilgisi olmayan saçmalıkları gündeme getiren seküler medya, son olarak kızların eğitim almasının yasaklandığını ileri sürdü.
Halbuki Taliban yönetimi, üniversitelerde yapılacak düzenleme için kısa süreliğine eğitimin durduğunu ve devrimden önce Amerika’nın belirlediği müfredat ve eğitim sistemine karşı kendi sistemlerini oturttuktan sonra okulların tekrar açılacağını söylemişti.
Kız çocuklarına eğitimin yasaklandığı yönündeki haberlerin tekrar dolaşıma girmesinin ardından tarihçi – yazar Şevki Karabekiroğlu’ndan çok konuşulan bir yorum geldi.
Sosyal medyada yalan haberlerin yayıldığını vurgulayan Karabekiroğlu, “Afganistan yasakladı mı bilmiyorum ama laik Türkiye yasakladı” diyerek ses getiren bir paylaşım yaptı.
Karabekiroğlu şunları yazdı: “Afganistan'da kız çocuklarının eğitimi yasaklandı mı tam emin değilim bu tür yalan haberler çok çıkıyor çünkü. Ama laik Türkiye'de yasaklandığını çok iyi biliyorum. Çünkü gözlerimde gördüm. Bilhassa 28 Şubat döneminde”
