Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek "Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor" ifadesini kullandı. Şimşek Ağustosta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de belirtti.