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Ekonomi
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Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

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Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek "Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor" ifadesini kullandı. Şimşek Ağustosta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de belirtti.

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Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Bakan Mehmet Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, "Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor." dedi.

#2
Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

#3
Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Ağustosta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, "Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Şimşek, son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon doların aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

"Bu tablo, yeşil dönüşümün ülkemiz için stratejik önemini ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye, sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz."

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Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Bakan Şimşek paylaşımında cari işlemler açığı verilerine de yer verdi.

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