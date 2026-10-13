Sınırsız enerji için Türkiye'yi çağırdılar: Komşudan ses getirecek davet

Güler, Romanya'nın yenilenebilir enerji kaynakları, teknik altyapısı, Avrupa pazarına erişimi ve uluslararası yatırımcıların ilgisi sayesinde önemli yatırım fırsatları sunduğuna işaret ederek, "Ülkenin enerji yatırımlarında bölgesel bir merkez olarak daha güçlenebileceğini düşünüyorum. Ancak bu potansiyelin her bir proje üzerinden doğru değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor." diye konuştu. Derneğin yenilenebilir enerji, enerji depolama, şebeke altyapısı ve temiz teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçladığını vurgulayan Güler, "Amacımız, iş birliğini güçlendirerek, yatırım kararlarına katkı sağlayacak pazar bilgisini paylaşmak ve Romanya-Türkiye ile Karadeniz Bölgesi genelinde ilişkiler geliştirerek yatırımları ve projeleri desteklemek." değerlendirmesinde bulundu.