  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doktorları açıkladı! Entübe edilen Kadir İnanır’dan kahreden son dakika haberi CHP’de “1 Haziran” kıyameti! Kılıçdaroğlu’nun kellesini alacağı ilk isim belli oldu Uzman isimden kurban eti uyarısı: Sağlığa çok zararlı! Bakan Ersoy Haydarpaşa'da ilk kez anlattı: Kapsamlı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Kurban Bayramı mesajı: Yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür “Herkesi bağışlarım, onu asla” demiş! İşte Kılıçdaroğlu’nun affetmeyeceği tek isim Kılıçdaroğlu'nu arayarak tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Tasarımıyla dikkat çekti! İşte Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili! O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var Türkiye'yi bırakıp Yunanistan'ı seçtiler: Maalesef ülkemiz için acı haber
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek; özellikle Doğu Karadeniz’deki bazı iller için ise şiddetli yağış uyarıları yapılıyor. Yaklaşan bayram tatili boyunca havanın nasıl olacağını merak edenler ve planlarını buna göre şekillendirmek isteyenler için gün gün hava durumu tahminlerinin tüm detayları netleşti.

#1
Foto - Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ayrıca Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Sakarya'nın güney ve doğu kesimleri, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzeyi ve Mersin'in batısında da yağış bekleniyor.

#2
Foto - Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

Meteoroloji, yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Salı günü yağışların önemli ölçüde azalması bekleniyor. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, yalnızca İç Anadolu’nun bazı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Batı bölgelerde güneşli hava etkisini artıracak.

#4
Foto - Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

27 MAYIS ÇARŞAMBA: Hafta ortasında yağışlar yeniden yurdu etkisi altına alacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanakların yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilecek. Uzmanlar ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları uyardı.

#5
Foto - Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

28 MAYIS PERŞEMBE: Perşembe günü de yağışlı sistem etkisini sürdürecek. İç kesimler ile Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği değerlendiriliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise daha sakin bir hava görülecek.

#6
Foto - Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

29 MAYIS CUMA: Haftanın son iş gününde yağışlar doğu bölgelerde yoğunlaşacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz’de parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olacak. İç kesimlerde ise yerel sağanak geçişleri görülebilecek.

#7
Foto - Bayramda hava nasıl olacak? Bakmadan sakın plan yapmayın! İşte il il hava durumu

30 MAYIS CUMARTESİ: Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ancak özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve çevrelerinde gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleriyle Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de yerel kuvvetli olabilecek sağanak geçişleri öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi
Siyaset

Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi

Mütedeyyin camiada tanınan isimlerden Hukukçu Ramazan Arıtürk’ün, Bilgi Üniversitesi’ne ilişkin peş peşe yaptığı çıkışlar tartışma konusu ol..
İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
Gündem

İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!

İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!
Dünya

Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına ..
İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber
Dünya

İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminden, İsrail karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan partiler ve aşırı sağ güçlenerek..
ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İran basını, Basra Körfezi’nde Lark Adası’nın güneyindeki İran gemilerine yönelik düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23