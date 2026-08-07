Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi
İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın rakipleri arasında gösterilen ABD yapımı XQ-58A Valkyrie ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın rakipleri arasında gösterilen ABD yapımı XQ-58A Valkyrie ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
GDH Hbaer'de yer alan habere göre, Kratos Defense & Security Solutions, XQ-58A Valkyrie insansız savaş uçağının üretimini 2027 yılında yıllık yaklaşık 18 adede çıkarmayı hedefliyor.
Şirket, ABD Deniz Piyadeleri, Tayvan ve diğer uluslararası müşterilerden gelecek yeni siparişlere hazırlanıyor.
Kratos CEO'su Eric DeMarco, şirketin üretim hızını artırdığını belirterek 2027'de aylık ortalama 1,5 Valkyrie üretimine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu da yıllık yaklaşık 18 uçağa karşılık geliyor.
Şirket, müşteri taleplerine bağlı olarak yıllık üretimi ilerleyen dönemde 35-40 uçağa çıkarmayı da planlıyor. Raylı fırlatma sistemine sahip varyantlarda üretimin 40 adede, pistten kalkış ve iniş yapan daha karmaşık versiyonlarda ise yaklaşık 35 adede ulaşabileceği belirtildi.
DeMarco, ABD Deniz Piyadeleri'nden yıl sonuna kadar yeni bir Valkyrie siparişi almayı beklediklerini söyledi.
Kratos'un, Northrop Grumman ile birlikte yer aldığı MUX TACAIR programı kapsamında da 2026 sonuna kadar yeni bir sözleşme almayı öngördüğünü belirten DeMarco, ABD Deniz Piyadelerinin iş birliğine dayalı muharip uçak programı için beş yıllık dönemde 1,28 milyar dolarlık bütçe ayırdığını ifade etti.
Tayvan'ın ise Valkyrie'nin yeni bir türevi için değerlendirme yürüttüğünü aktaran DeMarco, kararın 2027'nin ilk yarısında verilmesinin beklendiğini söyledi.
Kratos'un ayrıca iki farklı uluslararası Valkyrie müşterisi için ABD Dışişleri Bakanlığı onay sürecini yürüttüğünü belirten DeMarco, gerekli izinlerin ardından bu projelerin duyurulacağını ifade etti. Valkyrie'nin Avrupa'da Airbus ile birlikte faaliyet gösterdiğini açıklayan DeMarco, müşteri hakkında ise bilgi paylaşmadı. Artan talebi karşılamak amacıyla Oklahoma'daki üretim tesisini yaklaşık 50 bin fit kare genişletme kararı alan Kratos, burada Valkyrie'nin yanı sıra Tactical Firejet, Mighty Hornet ve hedef dron üretimini de artırmayı planlıyor.
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