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Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın rakipleri arasında gösterilen ABD yapımı XQ-58A Valkyrie ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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#1
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

GDH Hbaer'de yer alan habere göre, Kratos Defense & Security Solutions, XQ-58A Valkyrie insansız savaş uçağının üretimini 2027 yılında yıllık yaklaşık 18 adede çıkarmayı hedefliyor.

#2
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

Şirket, ABD Deniz Piyadeleri, Tayvan ve diğer uluslararası müşterilerden gelecek yeni siparişlere hazırlanıyor.

#3
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

Kratos CEO'su Eric DeMarco, şirketin üretim hızını artırdığını belirterek 2027'de aylık ortalama 1,5 Valkyrie üretimine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu da yıllık yaklaşık 18 uçağa karşılık geliyor.

#4
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

Şirket, müşteri taleplerine bağlı olarak yıllık üretimi ilerleyen dönemde 35-40 uçağa çıkarmayı da planlıyor. Raylı fırlatma sistemine sahip varyantlarda üretimin 40 adede, pistten kalkış ve iniş yapan daha karmaşık versiyonlarda ise yaklaşık 35 adede ulaşabileceği belirtildi.

#5
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

DeMarco, ABD Deniz Piyadeleri'nden yıl sonuna kadar yeni bir Valkyrie siparişi almayı beklediklerini söyledi.

#6
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

Kratos'un, Northrop Grumman ile birlikte yer aldığı MUX TACAIR programı kapsamında da 2026 sonuna kadar yeni bir sözleşme almayı öngördüğünü belirten DeMarco, ABD Deniz Piyadelerinin iş birliğine dayalı muharip uçak programı için beş yıllık dönemde 1,28 milyar dolarlık bütçe ayırdığını ifade etti.

#7
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

Tayvan'ın ise Valkyrie'nin yeni bir türevi için değerlendirme yürüttüğünü aktaran DeMarco, kararın 2027'nin ilk yarısında verilmesinin beklendiğini söyledi.

#8
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

Kratos'un ayrıca iki farklı uluslararası Valkyrie müşterisi için ABD Dışişleri Bakanlığı onay sürecini yürüttüğünü belirten DeMarco, gerekli izinlerin ardından bu projelerin duyurulacağını ifade etti. Valkyrie'nin Avrupa'da Airbus ile birlikte faaliyet gösterdiğini açıklayan DeMarco, müşteri hakkında ise bilgi paylaşmadı. Artan talebi karşılamak amacıyla Oklahoma'daki üretim tesisini yaklaşık 50 bin fit kare genişletme kararı alan Kratos, burada Valkyrie'nin yanı sıra Tactical Firejet, Mighty Hornet ve hedef dron üretimini de artırmayı planlıyor.

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Yorumlar

hasel

Bu ve benzeri silahları üretmek kadar,üretenleri de korumak çok daha önemlidir.Bu nedenle.çok sağlam dağların birkaç bin metre derinlerinde bu insanlar çalıştılmalı,muhafaza edilmeli.Çok sağlam korumalı yerler olmalıdır.Yer üstündeki silah üretim fabrikaları;savaş zamanı senin değildir,düşmanındır,düşüncesiyle hareket edilmelidir.

Hüseyin Abdullah Volga

Endişelenmeyin, fiyat performans bakımından BAYKAR ile boy ölçüşemez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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