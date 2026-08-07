Bayraktar Kızılelma'nın rakibinden istemediğimiz haber geldi

Kratos'un ayrıca iki farklı uluslararası Valkyrie müşterisi için ABD Dışişleri Bakanlığı onay sürecini yürüttüğünü belirten DeMarco, gerekli izinlerin ardından bu projelerin duyurulacağını ifade etti. Valkyrie'nin Avrupa'da Airbus ile birlikte faaliyet gösterdiğini açıklayan DeMarco, müşteri hakkında ise bilgi paylaşmadı. Artan talebi karşılamak amacıyla Oklahoma'daki üretim tesisini yaklaşık 50 bin fit kare genişletme kararı alan Kratos, burada Valkyrie'nin yanı sıra Tactical Firejet, Mighty Hornet ve hedef dron üretimini de artırmayı planlıyor.