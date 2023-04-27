  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
4
Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı

2023-04-27 17:47:38
Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı

Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş, TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Jet motorundan stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün olan mini akıllı seyir füzesi Baykar standında halka açık ilk kez sergilendi. Hava şartları nedeniyle açılış töreni yarına ertelenen TEKNOFEST'te öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin bu yıl çok daha farklı olacağını vurguladı.

#1
Foto - Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı

"1 MİLYONDAN FAZLA KARDEŞİMİZ BAŞVURDU" - Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST bir mevsim gibi geliyor her yıl ve bu yıl da aynen öyle geldi. İlk gün biraz yağmurlu ama yağmurlu olmasına rağmen burada yarışma çadırlarımız ve etkinlik çadırlarımıza büyük rağbet ve ilgiyle dolu. Orta meydanda da uçaklarımız ve Türkiye'nin milli eserleri var. Yağmur olmasına rağmen, orada da büyük bir ilgi var. TEKNOFEST'in kalbi teknoloji yarışmaları. Bu yarışmalara bu yıl bir milyondan fazla genç kardeşimiz başvurdu. Bu inanılmaz bir rakam. Türkiye'nin geleceğinin yüksek teknolojideki serüveninin, tam bağımsız ve müreffeh yarınlarının ne kadar büyük olacağının bir müjdesi" dedi.

#2
Foto - Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı

"TOPLU TAŞIMAYLA GELİNMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ" - Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, “Yarın günlük güneşlik bir hava olacak. Özellikle hafta içi daha rahat olacaktır. Cuma günü son şans, diğer günler başvurulardan da gördüğümüz kadarıyla çok büyük bir kalabalık bekliyor. O yüzden sabahın erken saatlerinde, toplu taşımayı tavsiye ediyoruz. Çünkü yollar tıkanıyor. Metroyla gelinebiliyor" ifadelerini kullandı. Sağlıkta yapay zeka yarışmasının gerçekleştiği alanda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin artık savunma sanayiinde bütün dünyaya kendini kanıtladığına, bu alandaki başarılarını da diğer sivil alanlara taşımanın önemli olduğunu söyledi.

#3
Foto - Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı

"KEMANKEŞ BAYRAKTAR TB2'YE TAKILACAK" - Bayraktar, “Kızılelma havacılık tarihinde ilk defa, bir insansız savaş uçağıyla, bir muharip insansız hava aracı Akıncı yakın formasyonda uçtular. Bu dünya tarihine geçecek bir şey. Dünya basınında da yankılandı. Buraya gelirken de kol uçuşuyla geldiler. Yine inşallah TEKNOFEST boyunca gösteriler yapacak Kızılelma. Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Akıncı, Atak helikopteri aynı anda gösteri yapmışlardı. Yine buna benzer gösterilerimiz olacak. 8 farklı, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış hava aracı var meydanda. Kemankeş de mini seyir füzesi. Bayraktar TB2'ye takılacak. Yeni geliştirilen bir proje. Bu sene asıl gösteriler çok farklı olacak. TEKNOFEST, bir çocuk gelsin uçağa dokunsun mottosuyla yapılıyor. Dokunsun, belki ülkemizin ileride Uzay Programı'nda çalışacak çocuklar çıkacak buradan" diye konuştu.

Türkiye'de dev rezerv! Resmen her yerden altın fışkıracak
Ekonomi

Türkiye'de dev rezerv! Resmen her yerden altın fışkıracak

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, gündemde olan projelerin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin 100 ton altı..
Erdoğan’ın rahatsızlığı ne? Kulağı delik isim, bilinmeyenleri açıkladı
Medya

Erdoğan’ın rahatsızlığı ne? Kulağı delik isim, bilinmeyenleri açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin ‘detaylar’ı yazdı. ..
Alanlar bomboş kalmıştı! Mitinglerde hüsrana uğrayan İYİ Parti'den tuhaf bahane!
Siyaset

Alanlar bomboş kalmıştı! Mitinglerde hüsrana uğrayan İYİ Parti'den tuhaf bahane!

Yedili Masa'nın ortağı İYİ Parti, Konya ve Kayseri mitinglerinde alanların boş kalmasıyla hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan A..
Dev şirketin planı ortaya çıktı: Türkiye'ye 1 milyon insan getireceğiz
Ekonomi

Dev şirketin planı ortaya çıktı: Türkiye'ye 1 milyon insan getireceğiz

ANEX Tour İletişim, Dış İlişkiler ve Bilgi Politikası Departmanı Direktörü Konstantin Gulevich, Türkiye'ye bu yaz 1 milyon turist getirecekl..
Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! İzleyenler çok fena çıldıracak...
Medya

Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! İzleyenler çok fena çıldıracak...

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT ..
Son seçim anketini canlı yayında Türkiye'ye ilan etti! Sonuçlar tam anlamıyla olay, işte oy oranları...

Son seçim anketini canlı yayında Türkiye'ye ilan etti! Sonuçlar tam anlamıyla olay, işte oy oranları...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23