Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı

"1 MİLYONDAN FAZLA KARDEŞİMİZ BAŞVURDU" - Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST bir mevsim gibi geliyor her yıl ve bu yıl da aynen öyle geldi. İlk gün biraz yağmurlu ama yağmurlu olmasına rağmen burada yarışma çadırlarımız ve etkinlik çadırlarımıza büyük rağbet ve ilgiyle dolu. Orta meydanda da uçaklarımız ve Türkiye'nin milli eserleri var. Yağmur olmasına rağmen, orada da büyük bir ilgi var. TEKNOFEST'in kalbi teknoloji yarışmaları. Bu yarışmalara bu yıl bir milyondan fazla genç kardeşimiz başvurdu. Bu inanılmaz bir rakam. Türkiye'nin geleceğinin yüksek teknolojideki serüveninin, tam bağımsız ve müreffeh yarınlarının ne kadar büyük olacağının bir müjdesi" dedi.