2023-04-27 17:47:38 Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi, TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş, TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Jet motorundan stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün olan mini akıllı seyir füzesi Baykar standında halka açık ilk kez sergilendi. Hava şartları nedeniyle açılış töreni yarına ertelenen TEKNOFEST'te öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin bu yıl çok daha farklı olacağını vurguladı.