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Bayraktar Akıncı ilk büyük operasyonuna katıldı

2022-04-22 15:20:57
Bayraktar Akıncı ilk büyük operasyonuna katıldı

Bayraktar AKINCI Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görev yaparak ilk büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

#1
Foto - ​​Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ilk büyük operasyonuna katıldı.

​​Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ilk büyük operasyonuna katıldı.

#2
Foto - ​Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

​Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görevde" denildi.

#3
Foto - Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "​Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! Bayraktar #AKINCI" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şimdiye kadar 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şimdiye kadar 45 terörist etkisiz hale getirildi.

#5
Foto - Milli Savunma Bakanlığı, AKINCI TİHA'nın katıldığı operasyondan görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, AKINCI TİHA'nın katıldığı operasyondan görüntüleri paylaştı.

#6
Foto -

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