2022-04-22 15:20:57 Bayraktar Akıncı ilk büyük operasyonuna katıldı
Bayraktar AKINCI Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görev yaparak ilk büyük operasyonunu gerçekleştirdi.
Bayraktar AKINCI Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görev yaparak ilk büyük operasyonunu gerçekleştirdi.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ilk büyük operasyonuna katıldı.
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görevde" denildi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! Bayraktar #AKINCI" ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şimdiye kadar 45 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, AKINCI TİHA'nın katıldığı operasyondan görüntüleri paylaştı.
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