Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya’dan kritik hava savunma sistemi hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya’dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

Türk savunma sanayi şirketi Baykar'ın havacılık devi Piaggio Aerospace'ı satın alması sonrası gözlerin çevrildiği İtalya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya'dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

İtalyan Kara Kuvvetleri, yeni nesil SAMP/T NG ve GRIFO hava savunma sistemlerini teslim alarak, ülkenin modernize edilen katmanlı hava ve füze savunma mimarisi kapsamında ilk konuşlandırmayı gerçekleştirdi.

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya'dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

2021 yılında başlatılan modernizasyon programı çerçevesinde, teslimat kapsamında İtalyan Kara Kuvvetleri hava savunma birliklerine, ilk SAMP/T NG (Yeni Nesil) orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri ile GRIFO kısa menzilli hava savunma sistemleri tedarik edildi.

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya'dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

SAMP/T NG, MBDA Italy, MBDA France ve Thales şirketlerini bünyesinde barındıran EUROSAM ortak girişimi tarafından üretiliyor. Sistem, önceki SAMP/T modellerinin yerini almak üzere geliştirildi ve balistik füzeler dâhil olmak üzere gelişmiş hava tehditlerine karşı artırılmış önleme ve tespit kabiliyetleri sunmak üzere tasarlandı.

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya'dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

Yeni SAMP/T NG, 150 kilometrenin üzerinde angajman menziline sahip olduğu bildirilen Aster B1NT önleme füzesini kullanıyor. Sistem, Leonardo tarafından üretilen Kronos Grand Mobile High Power radarıyla donatıldı. Radarın, 350 kilometreden daha uzak mesafelerdeki hedefleri tespit edebildiği, 360 derece kapsama sağladığı ve aynı anda birden fazla tehdidin takibini desteklediği belirtildi. SAMP/T NG, balistik füze savunma kabiliyetine sahip orta ve uzun menzilli bir hava savunma sistemi olarak sınıflandırılıyor. Sistem; uçaklara, seyir füzelerine ve belirli balistik hedef sınıflarına karşı angajman sağlayabiliyor. İtalyan yetkililer, sistemi ulusal hava savunması ile NATO ile entegre füze savunmasının temel unsurlarından biri olarak tanımladı.

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya'dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

SAMP/T NG’ye ek olarak, İtalyan Kara Kuvvetleri SHORAD sınıfına ait kısa menzilli bir hava savunma platformu olan GRIFO sistemini de teslim aldı. MBDA hava savunma ailesinin bir parçası olan GRIFO, alçak irtifada ve yüksek manevra kabiliyetine sahip hedeflere karşı hızlı reaksiyon amacıyla geliştirilen CAMM ER önleme füzesini kullanıyor. Bu konfigürasyonda GRIFO, Leonardo tarafından geliştirilen ve üretilen PCMI komuta-kontrol modülünü kullanıyor. Sistem, Rheinmetall Italia üretimi X-TAR 3D radar ile görev yapıyor. Radarın, kısa ve orta mesafelerdeki hava tehditlerinin tespit ve takibini sağladığı aktarıldı.

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya'dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

İtalyan Kara Kuvvetleri, mevcut tedarik programı kapsamında toplam altı adet SAMP/T NG bataryası ve dokuz adet GRIFO sistemi konuşlandırmayı planlıyor. Bu konuşlandırma ile uzun menzilli önleme kabiliyeti ile alçak irtifa tehditlerine yönelik nokta ve alan savunmasının birleştirildiği katmanlı bir hava savunma ağının oluşturulması hedefleniyor. Teslimatlar, Avrupa ülkelerinin füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı hava savunma tedariklerini hızlandırdığı bir dönemde gerçekleşti. İtalya’nın modernizasyon programının, NATO’nun güney ve doğu kanatlarında entegre hava ve füze savunmasını güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya'dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

SAMP/T NG programının İtalya dışında da etkileri bulunuyor. Fransa’nın, yılın ilerleyen dönemlerinde Ukrayna’ya ilk SAMP/T Yeni Nesil sistemini teslim etmesinin beklendiği aktarıldı. Daha önce açıklanan bilgilere göre, Kasım 2025’te Fransa ile imzalanan ikili anlaşma kapsamında Ukrayna’nın sekiz adet SAMP/T NG sistemi tedarik etmesi planlanıyor. İtalya’daki konuşlandırma, NATO bünyesindeki bir kara kuvvetinde SAMP/T NG’nin ilk operasyonel kullanımı olma özelliğini taşıyor. Bu süreçte sistemin performansı ve entegrasyonuna ilişkin erken operasyonel verilerin elde edilmesi bekleniyor. Savunma yetkilileri, yeni sistemlerin kademeli olarak NATO’nun hava savunma komuta ağına entegre edileceğini belirtiyor.

