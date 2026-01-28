Baykar, dev şirketlerini satın almıştı! İtalya’dan kritik hava savunma sistemi hamlesi

SAMP/T NG’ye ek olarak, İtalyan Kara Kuvvetleri SHORAD sınıfına ait kısa menzilli bir hava savunma platformu olan GRIFO sistemini de teslim aldı. MBDA hava savunma ailesinin bir parçası olan GRIFO, alçak irtifada ve yüksek manevra kabiliyetine sahip hedeflere karşı hızlı reaksiyon amacıyla geliştirilen CAMM ER önleme füzesini kullanıyor. Bu konfigürasyonda GRIFO, Leonardo tarafından geliştirilen ve üretilen PCMI komuta-kontrol modülünü kullanıyor. Sistem, Rheinmetall Italia üretimi X-TAR 3D radar ile görev yapıyor. Radarın, kısa ve orta mesafelerdeki hava tehditlerinin tespit ve takibini sağladığı aktarıldı.