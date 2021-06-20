Batılı devletler Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdi

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği ve büyük önem verdiği 'Milli Teknoloji Hamlesi' Türkiye'nin hem bölgedeki askeri gücünü perçinlerken, hem de ekonomik kazanımlarıyla dikkat çekiyor. Bununla beraber Libya, Suriye ve son olarak Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan güçlerinden geri alınmasında büyük paya sahip olan SİHA'lar için birçok ülke satın alma seçeneğini değerlendiriyor.