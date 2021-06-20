2021-06-20 16:11:42 Batılı devletler Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan "Milli Teknoloji Hamlesi" Türkiye’nin savunma sanayisine çağ atlattı. Nitekim Türkiye ithal eden durumdan, ihracat yapan ülke konumuna geçerek dünyada savunma sanayi devleri arasına adını yazdırdı. Envanterine her geçen gün yerli ve milli silahlar katan Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerine son olarak Macaristan talip oldu. Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, Türkiye’nin sadece İHA ve SİHA'larıyla ilgilenmediklerini, diğer ürünlere de ilişkin satın alma seçeneğini düşündüklerini açıkladı.