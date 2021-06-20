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Teknoloji-Bilişim
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Batılı devletler Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdi

2021-06-20 16:11:42
Batılı devletler Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan "Milli Teknoloji Hamlesi" Türkiye’nin savunma sanayisine çağ atlattı. Nitekim Türkiye ithal eden durumdan, ihracat yapan ülke konumuna geçerek dünyada savunma sanayi devleri arasına adını yazdırdı. Envanterine her geçen gün yerli ve milli silahlar katan Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerine son olarak Macaristan talip oldu. Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, Türkiye’nin sadece İHA ve SİHA'larıyla ilgilenmediklerini, diğer ürünlere de ilişkin satın alma seçeneğini düşündüklerini açıkladı.

#1
Foto - Başkan Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği ve büyük önem verdiği 'Milli Teknoloji Hamlesi' Türkiye'nin hem bölgedeki askeri gücünü perçinlerken, hem de ekonomik kazanımlarıyla dikkat çekiyor. Bununla beraber Libya, Suriye ve son olarak Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan güçlerinden geri alınmasında büyük paya sahip olan SİHA'lar için birçok ülke satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği ve büyük önem verdiği 'Milli Teknoloji Hamlesi' Türkiye'nin hem bölgedeki askeri gücünü perçinlerken, hem de ekonomik kazanımlarıyla dikkat çekiyor. Bununla beraber Libya, Suriye ve son olarak Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan güçlerinden geri alınmasında büyük paya sahip olan SİHA'lar için birçok ülke satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

#2
Foto - MACARİSTAN'DAN SİHA AÇIKLAMASI Halihazırda Katar, Azerbaycan ve son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya tarafından satın alınan SİHA'larla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya, Kazakistan, Macaristan ve Romanya da bulunuyor. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'leri değerlendirdi.

MACARİSTAN'DAN SİHA AÇIKLAMASI Halihazırda Katar, Azerbaycan ve son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya tarafından satın alınan SİHA'larla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya, Kazakistan, Macaristan ve Romanya da bulunuyor. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'leri değerlendirdi.

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"GÖZÜMÜZ, TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNDE" "Bu konuda şu anda net bir plan yok." diyen Matis, görüşmelerin sürdüğünü ve en uygun olanı seçmeye hazır olduklarını kaydetti. Matis, "Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde." ifadesini kullandı.

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"TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARIYOR" Daha önce Macar basınında çıkan haberlerde, Türk savunma sanayisinin kaydettiği ilerleme okurlara aktarılarak, "Türkiye'nin başka ülkeleri zengin etmek yerine kendi bağımsız savunma teknolojisini geliştirdiği" vurgulanmış, ''Türkiye kendi savaş uçağını, uçak gemisini, zırhlı araçlarını geliştiriyor ve bu arada ürettiği İHA'lar da çok iyi işler çıkarıyor.'' denilmişti.

#5
Foto - POLONYA 24 ADET ALDI... ALMANYA VE İNGİLTERE DE HAREKETE GEÇTİ Bayraktar TB2 SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da Ermeni Ordusu'nu, Libya'da Hafter'i, Suriyede terör örgütü PKK'yı dağıttı. Dünyayı kıskandırdı. Peşpeşe tam 6 ülke ordusuna kattı. Son olarak Polonya 24 adet satın aldı. Almanya ve İngiltere de kendi savunma gücüne katmak için düğmeye bastı.

POLONYA 24 ADET ALDI... ALMANYA VE İNGİLTERE DE HAREKETE GEÇTİ Bayraktar TB2 SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da Ermeni Ordusu'nu, Libya'da Hafter'i, Suriyede terör örgütü PKK'yı dağıttı. Dünyayı kıskandırdı. Peşpeşe tam 6 ülke ordusuna kattı. Son olarak Polonya 24 adet satın aldı. Almanya ve İngiltere de kendi savunma gücüne katmak için düğmeye bastı.

#6
Foto - SATIN ALANLAR Polonya, Ukrayna, Tunus, Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Libya. ALMAK İSTEYENLER Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan ve Malezya.

SATIN ALANLAR Polonya, Ukrayna, Tunus, Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Libya. ALMAK İSTEYENLER Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan ve Malezya.

#7
Foto - SİHA ALANINDA DEHA Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı

SİHA ALANINDA DEHA Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı "SİHA alanında deha." şeklinde tanımladı.

#8
Foto - Song, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV)

Song, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı. Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi." dedi.

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