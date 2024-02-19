Batık Tünel'i Türkiye'ye kadar uzanacak

Bağdat yönetimi, Mayıs 2023'te duyurduğu ülkenin en güneyindeki Batık Tünel'in yapımının yaklaşık yüzde 60'ını tamamladı. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında bu tünel deniz ile kara bağlantısını sağlayacak.

Irak, Batık Tünel ile Türkiye üzerinden uluslararası ticaret bağlantılarıyla buluşturulacak. Körfez'i Türkiye sınırına bağlayan bir kara hattı ve demir yolu kurma projesinin parçası olan tünelin Orta Doğu ile Avrupa arasında önemli bir mal taşıma hattı olması da bekleniyor.