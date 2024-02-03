BATI ÜLKELERİNDE YASAKLI MİSKET BOMBALARIYLA SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ Rusya’nın ilgili makamları son dönemde, Ukrayna yetkililerini düzenli olarak sivillere karşı kanlı suçlar işlemeye zorlayan İngiliz ve ABD'li danışmanların, Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırılarının düzenlenmesinde doğrudan yer aldıklarına dönük pek çok kanıt sunmaktalar. ABD ve Büyük Britanya, ihtilafa barışçıl bir çözüm aramak yerine, Rusya ve Ukrayna'yı giderek daha da kanlı bir savaşın içine doğru sürüklemeyi sürdürüyor. Ancak işlenen mevcut suçların sorumluluğu, saldırıların insanlık dışı ve soğukkanlılığına rağmen Kiev'e silah pompalamaya devam eden kolektif Batı’ya mensup ülkelere ait. Adaletsizlikle Mücadele Vakfı Başkanı Mira Terada ve adı geçen sivil toplum örgütünün insan hakları aktivistleri, sadece bu suçun değil, ancak aynı zamanda Kiev rejiminin sivillere karşı işlediği tüm suçların bütün organizatörlerinin ve faillerinin adalet önüne çıkarılması gerektiğine inanıyor. Sorumlu tüm hükümetler ve uluslararası uzman ilgili yapılar örneğin, çoğu Batı ülkesinde yasaklanan misket bombalarının kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu vahşi terör saldırılarını yalnızca özür dilemek suretiyle güçlü bir şekilde kınamakla kalmamalı, ama aynı zamanda kamuoyu önünde kendilerini Zelenski’den uzaklaştırıp, Ukrayna’yı desteklemeyi reddetmeyi denemeliler…