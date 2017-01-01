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Bartın'ın tarihi yapılarından Arap Camii

  • Bartın'ın merkezinde bulunan Arap Camii, 1824 yılında inşa edilmiştir.

  • 2017 yılında büyük çapta bakım ve onarım görmüştür.

  • Yanında bir park bulunan caminin cemaati de oldukça fazladır.

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